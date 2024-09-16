Якушев назвал TNF главной выставкой нефтегазовой промышленности в России

По словам Якушева, за последние годы форум из отраслевой площадки стал ключевой выставкой нефтегазовой промышленности в стране. Он добавил, что на TNF «проходит диалог бизнеса и власти» по всем стратегически важным энергетическим вопросам. Якушев также анонсировал, что в 2024 г. форум соберет 12 000 участников, представляющих свыше 800 компаний из более чем 60 регионов России. Подтвердили свое участие бизнес-миссии шести стран: Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Египта, Кувейта и Саудовской Аравии.