Якушев назвал TNF главной выставкой нефтегазовой промышленности в России
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назвал форум TNF главной выставкой нефтегазовой промышленности в России. Его слова приводит пресс-служба.
По словам Якушева, за последние годы форум из отраслевой площадки стал ключевой выставкой нефтегазовой промышленности в стране. Он добавил, что на TNF «проходит диалог бизнеса и власти» по всем стратегически важным энергетическим вопросам. Якушев также анонсировал, что в 2024 г. форум соберет 12 000 участников, представляющих свыше 800 компаний из более чем 60 регионов России. Подтвердили свое участие бизнес-миссии шести стран: Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Египта, Кувейта и Саудовской Аравии.
Программа форума предполагает более 100 мероприятий по четырем основным тематическим трекам: «молодежный день», «технологии и процессы», «стратегии», «цифра и общество». Участниками выставочной части TNF станут более 70 компаний, говорится в сообщении.
Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени 16-19 сентября.