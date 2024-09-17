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Умер работавший над «Место встречи изменить нельзя» оператор Леонид Бурлака

Ведомости

Кинооператор Леонид Бурлака умер в Одессе после продолжительной болезни в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на сайте Национального союза кинематографистов Украины.

«Память наша – она никуда не денется. И пока мы живы – она с нами. Как и фильмы. Как и годы сотрудничества и десятилетия искренней дружбы с Леонидом Антоновичем», – отметили в союзе.

Прощание с оператором пройдет на Одесской киностудии 17 сентября в 12:00 мск.

Бурлака родился 9 октября 1938 г. в Одессе. С 18 лет работал на телевидении осветителем, ассистентом оператора и оператором. После окончания операторского факультета ВГИКа в 1963 г. перешел на работу в Одесской киностудии. В том же году вышел его первый фильм и по совместительству дипломная работа «Молодожен». За время работы на студии Бурлака снял более 20 картин. Работал над фильмами «Верность» Петра Тодоровского, «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина, «Поезд в далекий август» Вадима Лысенко, «Без ошейника» Радомира Василевского и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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