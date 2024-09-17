Умер работавший над «Место встречи изменить нельзя» оператор Леонид Бурлака

Бурлака родился 9 октября 1938 г. в Одессе. С 18 лет работал на телевидении осветителем, ассистентом оператора и оператором. После окончания операторского факультета ВГИКа в 1963 г. перешел на работу в Одесской киностудии. В том же году вышел его первый фильм и по совместительству дипломная работа «Молодожен». За время работы на студии Бурлака снял более 20 картин. Работал над фильмами «Верность» Петра Тодоровского, «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина, «Поезд в далекий август» Вадима Лысенко, «Без ошейника» Радомира Василевского и др.