Умер работавший над «Место встречи изменить нельзя» оператор Леонид Бурлака
Кинооператор Леонид Бурлака умер в Одессе после продолжительной болезни в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на сайте Национального союза кинематографистов Украины.
«Память наша – она никуда не денется. И пока мы живы – она с нами. Как и фильмы. Как и годы сотрудничества и десятилетия искренней дружбы с Леонидом Антоновичем», – отметили в союзе.
Прощание с оператором пройдет на Одесской киностудии 17 сентября в 12:00 мск.
Бурлака родился 9 октября 1938 г. в Одессе. С 18 лет работал на телевидении осветителем, ассистентом оператора и оператором. После окончания операторского факультета ВГИКа в 1963 г. перешел на работу в Одесской киностудии. В том же году вышел его первый фильм и по совместительству дипломная работа «Молодожен». За время работы на студии Бурлака снял более 20 картин. Работал над фильмами «Верность» Петра Тодоровского, «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина, «Поезд в далекий август» Вадима Лысенко, «Без ошейника» Радомира Василевского и др.