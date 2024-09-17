Журналиста Караулова оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента
Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности журналиста Андрея Караулова
Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ: нарушение порядка деятельности иностранного агента. Суд назначил Караулову штраф в размере 40 000 руб.
Минюст включил Караулова в реестр иноагентов в июне 2023 г. По данным ведомства, он распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов российской власти, а также участвовал в создании информационного материала иностранного агента.