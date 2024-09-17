Вице-президент Telegram зарегистрировал юрлицо в Петербурге

Перекопский занял пост вице-президента мессенджера 4 апреля 2018 г. До работы в Telegram занимал пост вице-президента в VK, покинул пост в начале 2014 г. Летом того же года подал к бывшему работодателю иск с требованием возместить ему «золотой парашют» (звучали суммы компенсаций от 10 млн до 20 млн руб.), но в итоге отозвал иск. Еще в 2014 г. Перекопский оказывался в числе ответчиков по иску предпринимателя и основателя Telegram Павла Дурова, который тот подавал к тогдашнему акционеру «В контакте» фонду UCP и бывшим партнерам. Дуров хотел доказать сговор с целью незаконно получить долю в Telegram. Однако осенью 2014 г. стороны отозвали взаимные претензии друг к другу. Оставив VK, Перекопский вместе с партнером венчурного фонда Flint Capital Олегом Сейдаком основал финтех-компанию Blackmoon Financial Group. Затем запустил блокчейн-платформу Blackmoon Crypto, которая в сентябре 2017 г. привлекла на ICO $30 млн.