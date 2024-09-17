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Загитова претендует на президентский грант в 74 млн рублей на новое ледовое шоу

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На сайте Президентского фонда культурных инициатив размещен грант на сумму более 74 млн руб. на реализацию проекта ледового шоу «Алые паруса». Заявителем значится олимпийская чемпионка 2018 г. по фигурному катанию Алина Загитова.

Авторы проекта планируют приурочить его к 145-летнему юбилею Александра Грина, который будет отмечаться в 2025 г. Они подчеркивают что ледовое шоу «Алые паруса» – «фестиваль культуры и искусства, который позволит новому поколению познакомиться с классикой русской литературы в современном формате, вдохновиться вечными ценностями и поддержать молодые таланты».

Целевой аудиторией проекта определены дети от 7 до 16 лет, а также их родители, любители культурных мероприятий и все , кто интересуется русской классической литературой. Предполагается, что проект будет реализован в Санкт-Петербурге. В качестве амбассадоров хотят задействовать «талантливых и популярных инфлюенсеров, уже достигших определенных высот».

В Санкт-Петрбурге ежегодно реализуется другой проект с таким названием. «Алые паруса» – праздник выпускников средних общеобразовательных школ. Он проходит в июне в самую светлую субботу периода «белых ночей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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