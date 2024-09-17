Загитова претендует на президентский грант в 74 млн рублей на новое ледовое шоу
На сайте Президентского фонда культурных инициатив размещен грант на сумму более 74 млн руб. на реализацию проекта ледового шоу «Алые паруса». Заявителем значится олимпийская чемпионка 2018 г. по фигурному катанию Алина Загитова.
Авторы проекта планируют приурочить его к 145-летнему юбилею Александра Грина, который будет отмечаться в 2025 г. Они подчеркивают что ледовое шоу «Алые паруса» – «фестиваль культуры и искусства, который позволит новому поколению познакомиться с классикой русской литературы в современном формате, вдохновиться вечными ценностями и поддержать молодые таланты».
Целевой аудиторией проекта определены дети от 7 до 16 лет, а также их родители, любители культурных мероприятий и все , кто интересуется русской классической литературой. Предполагается, что проект будет реализован в Санкт-Петербурге. В качестве амбассадоров хотят задействовать «талантливых и популярных инфлюенсеров, уже достигших определенных высот».
В Санкт-Петрбурге ежегодно реализуется другой проект с таким названием. «Алые паруса» – праздник выпускников средних общеобразовательных школ. Он проходит в июне в самую светлую субботу периода «белых ночей».