Загитова претендует на президентский грант в 74 млн рублей на новое ледовое шоу

Целевой аудиторией проекта определены дети от 7 до 16 лет, а также их родители, любители культурных мероприятий и все , кто интересуется русской классической литературой. Предполагается, что проект будет реализован в Санкт-Петербурге. В качестве амбассадоров хотят задействовать «талантливых и популярных инфлюенсеров, уже достигших определенных высот».