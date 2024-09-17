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В «Росатоме» ответили на данные Норвегии о якобы радиоактивном цезии у границы

Ведомости

В «Росатоме» заявили, что радиационный фон соответствует естественному в ответ на сообщение Норвегии о якобы следах цезия-137 на двух объектах у границы с Россией. Об этом госкорпорация рассказала в комментарии РБК.

Оборудование в Мурманской области на Кольской АЭС и ледоколах «Атомфлота» работает в штатном режиме, сообщили в «Росатоме».

Управление по радиационной и ядерной безопасности Норвегии (DSA) сообщило о следах радиоактивного цезия-137, обнаруженных в воздушных фильтрах на двух станциях возле границы с Россией – Викшефьелль и Сванховд. Сотрудник подразделения по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям DSA в Сванховде Бредо Меллер заявил норвежскому Barents Observer о «явном» превышении показателей загрязненности, но отметил отсутствие угрозы для людей или окружающей среды. Меллер также отметил, что что DSA проведет дополнительные анализы в течение следующих нескольких дней. По его словам, следы загрязнения якобы были зафиксированы с 9 по 12 сентября. DSA сообщило, что при изучении фильтров не было обнаружено никаких других радиоактивных изотопов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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