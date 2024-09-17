В «Росатоме» ответили на данные Норвегии о якобы радиоактивном цезии у границы

Управление по радиационной и ядерной безопасности Норвегии (DSA) сообщило о следах радиоактивного цезия-137, обнаруженных в воздушных фильтрах на двух станциях возле границы с Россией – Викшефьелль и Сванховд. Сотрудник подразделения по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям DSA в Сванховде Бредо Меллер заявил норвежскому Barents Observer о «явном» превышении показателей загрязненности, но отметил отсутствие угрозы для людей или окружающей среды. Меллер также отметил, что что DSA проведет дополнительные анализы в течение следующих нескольких дней. По его словам, следы загрязнения якобы были зафиксированы с 9 по 12 сентября. DSA сообщило, что при изучении фильтров не было обнаружено никаких других радиоактивных изотопов.