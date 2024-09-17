Украинского чемпиона мира по боксу Усика задержали в Польше

Жена Александра Усика Екатерина в соцсетях сообщила, что «ничего криминального» не произошло, «все хорошо» и Александр «в скором времени все объяснит». Украинские СМИ сообщают, что МИД страны проинформирован о произошедшем и генеральный консул Украины направляется в Краков. Согласно сообщению СМИ, украинская сторона осуждает методы задержания Усика. Утверждается, что глава украинского МИД Андрей Сибига направил генконсулу инструкцию по выражению протеста.