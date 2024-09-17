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Украинского чемпиона мира по боксу Усика задержали в Польше

Ведомости

Украинского чемпиона мира по боксу Александра Усика задержали в аэропорту польского города Кракова. Об этом сообщил депутат Верховной рады Жан Беленюк в своем Telegram-канале.

«Александра Усика задержали в аэропорту Кракова. Обстоятельства выясняются», – написал Беленюк.

Жена Александра Усика Екатерина в соцсетях сообщила, что «ничего криминального» не произошло, «все хорошо» и Александр «в скором времени все объяснит». Украинские СМИ сообщают, что МИД страны проинформирован о произошедшем и генеральный консул Украины направляется в Краков. Согласно сообщению СМИ, украинская сторона осуждает методы задержания Усика. Утверждается, что глава украинского МИД Андрей Сибига направил генконсулу инструкцию по выражению протеста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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