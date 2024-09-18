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Суд в Москве арестовал пентхаус главы завода по выпуску вакцин от коронавируса

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы постановил арестовать пентхаус, принадлежащий супруге и. о. директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» (СПбНИИВС) Евгения Маковского, который обвиняется в покушении на получение взятки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что речь идет об аресте двух квартир в жилом комплексе бизнес-класса в районе Фили на западе Москвы. Одна из них, площадью 168,70 квадратных метра, находится на последнем, 41-м этаже многоквартирного дома. Вторая расположена в этом же здании, ее площадь составляет 61 кв. м.

В конце декабря 2023 г. Маковский был арестован по делу о преступлениях по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Предполагаемый подельник фигуранта Игорь Рудых обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По данным «Коммерсанта», глава СПбНИИВС пытался получить взятку у гендиректора ООО «Русбиофарм» Сергея Иссерса за обещание пролонгировать договор с дистрибутором на поставку противоковидной вакцины «Конвасэл». Иссерс обратился к правоохранителям. Рудых был задержан 18 декабря при получении первого транша взятки.

5 февраля в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции сообщалось, что Мосгорсуд отменил постановление Замоскворецкого районного суда в отношении Маковского и вернул дело на новое рассмотрение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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