Суд в Москве арестовал пентхаус главы завода по выпуску вакцин от коронавируса
Замоскворецкий суд Москвы постановил арестовать пентхаус, принадлежащий супруге и. о. директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» (СПбНИИВС) Евгения Маковского, который обвиняется в покушении на получение взятки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
Уточняется, что речь идет об аресте двух квартир в жилом комплексе бизнес-класса в районе Фили на западе Москвы. Одна из них, площадью 168,70 квадратных метра, находится на последнем, 41-м этаже многоквартирного дома. Вторая расположена в этом же здании, ее площадь составляет 61 кв. м.
В конце декабря 2023 г. Маковский был арестован по делу о преступлениях по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Предполагаемый подельник фигуранта Игорь Рудых обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По данным «Коммерсанта», глава СПбНИИВС пытался получить взятку у гендиректора ООО «Русбиофарм» Сергея Иссерса за обещание пролонгировать договор с дистрибутором на поставку противоковидной вакцины «Конвасэл». Иссерс обратился к правоохранителям. Рудых был задержан 18 декабря при получении первого транша взятки.
5 февраля в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции сообщалось, что Мосгорсуд отменил постановление Замоскворецкого районного суда в отношении Маковского и вернул дело на новое рассмотрение.