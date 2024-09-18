Суд в Москве арестовал пентхаус главы завода по выпуску вакцин от коронавируса

В конце декабря 2023 г. Маковский был арестован по делу о преступлениях по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Предполагаемый подельник фигуранта Игорь Рудых обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По данным «Коммерсанта», глава СПбНИИВС пытался получить взятку у гендиректора ООО «Русбиофарм» Сергея Иссерса за обещание пролонгировать договор с дистрибутором на поставку противоковидной вакцины «Конвасэл». Иссерс обратился к правоохранителям. Рудых был задержан 18 декабря при получении первого транша взятки.