Кейт Миддлтон вернулась к работе после курса химиотерапии
Принцесса Уэльская Кэтрин вернулась к работе после завершения курса химиотерапии, сообщает Sky News со ссылкой на заявление королевской семьи.
«Принцесса Уэльская и Королевский фонд принца и принцессы Уэльских сегодня днем провели встречу в Виндзорском замке», – говорится в сообщении по результатам встречи, прошедшей 17 сентября. Другие детали мероприятия не приводятся.
Кейт Миддлтон находилась на больничном с января, тогда ее положили в больницу для «операции на брюшной полости». Никаких других подробностей не сообщалось. В марте она сообщила, что после операции у нее был обнаружен рак на ранней стадии и она начала профилактическую химиотерапию. С тех пор она редко появлялась на публике.
9 сентября стало известно, что принцесса Уэльская завершила лечение от рака. Тогда она заявила, что «с нетерпением ждет возможности вернуться к работе и принять участие в нескольких публичных мероприятиях в ближайшие месяцы».