Кейт Миддлтон вернулась к работе после курса химиотерапии

Кейт Миддлтон находилась на больничном с января, тогда ее положили в больницу для «операции на брюшной полости». Никаких других подробностей не сообщалось. В марте она сообщила, что после операции у нее был обнаружен рак на ранней стадии и она начала профилактическую химиотерапию. С тех пор она редко появлялась на публике.