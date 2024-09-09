Кейт Миддлтон завершила курс лечения от рака и намерена выйти на публику

Кейт Миддлтон находилась на больничном с января, тогда ее положили в больницу для «операции на брюшной полости». Никаких других подробностей не сообщалось. В марте она сообщила, что после операции у нее был обнаружен рак на ранней стадии и она начала профилактическую химиотерапию. С тех пор она редко появлялась на публике, за исключением короткого появления на летнем британском параде Trooping the Colour (она присоединилась к остальным членам королевской семьи на балконе Букингемского дворца) и Уимблдона (вручила трофей победителю мужского турнира Карлосу Алькарасу).