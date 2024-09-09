Кейт Миддлтон завершила курс лечения от рака и намерена выйти на публику
Принцесса Уэльская Кэтрин заявила, что с «облегчением» завершила лечение от рака и намерена вернуться к своим обязанностям, в том числе участию в публичных мероприятиях. Об этом пишет Variety.
«Последние девять месяцев были невероятно тяжелыми для всей нашей семьи», – говорится в ее заявлении. «Жизнь, как вы знаете, может измениться в одно мгновение, и нам пришлось искать способ передвигаться по бурным водам и неизвестным дорогам. Этот путь сложен, страшен и непредсказуем для всех, особенно для тех, кто рядом с вами», – цитирует издание заявление Кейт Миддлтон.
Она добавила, что «с нетерпением ждет возможности вернуться к работе и принять участие в нескольких публичных мероприятиях в ближайшие месяцы».
Кейт Миддлтон находилась на больничном с января, тогда ее положили в больницу для «операции на брюшной полости». Никаких других подробностей не сообщалось. В марте она сообщила, что после операции у нее был обнаружен рак на ранней стадии и она начала профилактическую химиотерапию. С тех пор она редко появлялась на публике, за исключением короткого появления на летнем британском параде Trooping the Colour (она присоединилась к остальным членам королевской семьи на балконе Букингемского дворца) и Уимблдона (вручила трофей победителю мужского турнира Карлосу Алькарасу).
5 февраля в Букингемском дворце сообщили, что у короля Карла III диагностировали рак, но не уточнили, о какой именно форме рака идет речь и на какой он стадии. Также сообщалось, что наследник британского трона принц Уэльский Уильям возьмет на себя исполнение некоторых публичных обязанностей короля Великобритании.