Два года, Карл! Чем запомнилось начало правления британского монарха

Два года, Карл! Чем запомнилось начало правления британского монархаНовый король оказался менее харизматичной и масштабной фигурой, чем Елизавета II
Правление Карла III, взошедшего на престол два года назад, пока имеет шансы войти в историю частыми рокировками на посту премьера, массовыми протестами и забастовками, но не его личными реформами или действиями. «Ведомости» подводят первые итоги долго ожидавшегося правления британского монарха.
8 сентября 2022 г. в Британии на престол впервые за 70 лет взошел новый монарх: на смену скончавшейся в возрасте 96 лет королеве Елизавете II пришел ее сын – 73-летний принц Чарльз. При этом с того дня он превратился, согласно русской исторической традиции, в Карла III, не меняя имени на английском. Коронация наследника состоялась 6 мая 2023 г.
Такой сценарий опроверг имевшиеся ранее предположения о том, что из-за уже почтенного возраста Чарльза–Карла трон мог отойти сразу более молодому члену монаршей семьи. Кандидатом в короли по такой логике становился бы внук Елизаветы II и сын нынешнего короля 42-летний принц Уильям, и за него при наличии выбора, по данным исследовательского центра YouGov высказались бы 38% подданных при 34% – за Карла III. Но произошло все строго по канонам, и британское общество благосклонно приняло такой сценарий: по данным YouGov в 2022 г., вскоре после смерти Елизаветы II, 63% респондентов предполагали, что Карл III будет хорошим монархом. Для сравнения, в 2023 г. поддержка правящего короля слегка снизилась до 59%, на фоне акций против него со стороны экоактивистов и сторонников отмены монархии в Британии. При этом, по опросам от сентября 2023 г., отмечалось, что подавляющее большинство британцев – 62% – поддерживают сохранение монархии, в то время как за то, чтобы и формальным главой государства стал человек, выбранный по итогам голосования, выступают всего 26%.
При этом стоит помнить, что монарх в Британии не правит, а служит символом единства нации и находится над политикой, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Наиболее важную роль, которую способен сыграть находящийся на престоле король, – это роль «мягкой силы» страны. Эксперт напоминает, что будучи еще лишь принцом сын Елизаветы II одно время рассылал письма по различным государственным ведомствам, – и уже тогда его внимание обратили на то, что член королевской семьи не вправе вмешиваться в их работу.
Скандалы и поездки
Само по себе правление Карла III пока вовсе не отметилось какими-либо знаменательными реформами в рамках его полномочий или, скажем, радикальными подходами к многолетним традициям. Как пишет агентство Associated Press, прошедшие два года запомнятся «скорее, преемственностью, чем трансформацией; изменениями в стиле, а не в содержании». Но при этом заметные перемены произошли в королевской семье – часть из них были предсказуемы, а часть – нет. Так, 42-летний старший сын Карла Уильям унаследовал титул принца Уэльского – то есть, титул наследника-мужчины британского престола. А младший сын, 39-летний Гарри, лишился титула «Его Королевского Высочества» и вместе со своей женой Меган Маркл был выселен из резиденции Фрогмор-хаус. Несмотря на опалу родителей, дети этой пары, 5-летний Арчи и 3-летняя Лилибет, получили полагающиеся им по наследству титулы принца и принцессы Сассекских.
Другой скандал связан с фигурой брата Карла 64-летнего принца Эндрю. Британский монарх в декабре 2022 г. изгнал его из Букингемского дворца из-за обвинений в сексуальном насилии со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Но принц Эндрю и до того оказывался в центре аналогичных скандалов: так, ему в вину вменяли дружбу с найденным мертвым в тюрьме предпринимателем-педофилом Джеффри Эпштейном. И потому еще в мае 2020 г. он был лишен королевских титулов и обязанностей. После закрытия Карлом III офиса принца Эндрю в Букингемском дворце он продолжил жить в Виндзорском замке под Лондоном.
В целом за первый год своего пребывания на престоле Карл III работал больше, чем за аналогичный срок его мать Елизавета II. По данным придворного циркуляра, король поучаствовал в 550 мероприятиях за 161 день (Елизавета II в свой первый год – в 440 за 157). Но, возможно, главная новость за два года пришла в феврале 2024 г.: Букингемский дворец сообщил, что у монарха обнаружена злокачественная опухоль. Карл III оперативно начал лечение, при этом форма рака остается неизвестной до сих пор. Лишь было доведено до сведения подданых, что онкологическое заболевание диагностировано на ранней стадии и никак не связано с лечением простаты, во время которого оно было выявлено. Свою деятельность, в том числе за рубежом, монарх так или иначе все равно продолжил: 6 июня 2024 г. Карл III вместе с супругой Камиллой снова отправились во Францию, где посетили памятное мероприятие в честь высадки союзников в Нормандии в 1944 г.
Свой первый заграничный визит Карл III совершил в Германию 29-31 марта 2023 г. Там он встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Олафом Шольцем. «Это большая радость иметь возможность продолжать углублять давнюю дружбу между нашими народами», – заявил тогда Карл III. Также в Германии он выступил в бундестаге, став таким образом первым королем Великобритании, который обратился с речью к немецкому парламенту. В своем выступлении он поблагодарил Германию за помощь Украине и призвал к дальнейшему сближению Берлина и Лондона. «Безопасность Европы и наши демократические ценности под угрозой. Но мир не сидел сложа руки, мы глубоко шокированы разрушениями, но мы воодушевлены нашим единством, когда речь идет о том, чтобы восстановить на Украине мир и свободу», – говорил британский монарх немецким парламентариям. А вторым зарубежным визитом Карла III стала поездка в Румынию, где он встретился с президентом страны Клаусом Йоханнисом.
Успел посетить король Британии и Францию, где он провел переговоры с президентом Эммануэлем Макроном и обратился с речью к французскому Сенату, – и тоже впервые в истории. Из неевропейских стран король посетил Кению в ноябре 2023 г. и ОАЭ в декабре 2023 г., где принял участие в климатическом саммите COP28.
Первые два года своего правления король Карл III в основном был занят именно повседневной церемониальной работой, говорит старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. Инфоповодов Карл III тоже не создавал – самыми значимыми событиями с его участием оказались выявление онкологии и визит во Францию в честь высадки в Нормандии. Но при любом сценарии монарх в Соединенном королевстве – «ориентир, который скрепляет нацию», добавляет Шеин.
Они меняются
При этом политическая жизнь Британии, которую олицетворяют премьер-министры и две ведущие партии – консервативная и лейбористская, была два последних года наполнена яркими и, пожалуй, местами даже трагикомичными сюжетами: при Карле III сменилось уже три премьер-министра. Третья в истории Великобритании женщина-премьер, представитель консерваторов Лиз Трасс ушла в отставку еще до коронации Карла, 25 октября 2022 г. Но она точно войдет в историю, как минимум, несколькими вещами: именно ей выпало произнести в день смерти Елизаветы II в концовке своей речи God Save the King (Боже, храни короля) вместо привычного долгие годы God Save the Queen (Боже, храни королеву), и установить новый антирекорд по пребыванию на посту главы правительства Британии – всего 45 дней. Премьер Трасс обещала, например, заморозить тарифы на электричество на два года, но на деле обрушила курс фунта стерлингов до уровня доллара. Кроме того, Трасс провалилась с планом спасения экономики, которое должно было включать в себя масштабное снижение налогов, – население возмутило снижение налогов для богатых.
Ошибки Лиз Трасс на посту премьера очень дорого стоили британским консерваторам, пусть парламентские выборы в Великобритании состоялись больше, чем через полтора года, и при уже другом премьере из ее партии – экс-министре финансов индийского происхождения Риши Сунаке. Именно он оказался единственным кандидатом осенью 2022 г. на пост главы правительства после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт объявила о снятии своей кандидатуры. 25 октября 2022 г. Сунак был назначен королем Карлом III премьер-министром, монарх по традиции поручил ему сформировать правительство. Сунак стал первым «небелым» премьер-министром в истории Великобритании и первым премьером индуистского вероисповедания. За время пребывания в должности Сунак отметился планом по высылке нелегальных мигрантов в Руанду, – он даже зафрахтовал коммерческие чартерные рейсы в африканскую страну. Тем не менее, реализации решению помешало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Кроме того, именно при Сунаке Великобритания первой из западных стран послала Киеву ракеты Storm Shadow в мае 2023 г.
На внутриполитическом треке Сунак концентрировался на решении финансовых проблем, для чего его правительством было принято решение повысить налоги. Тем не менее, несмотря на все подобные попытки население осталось недовольным его политикой, что выливалось в масштабные протесты и забастовки. Одной из самых серьезных стала забастовка работников здравоохранения, начавшаяся 11 января 2023 г. Тогда уволились сразу 25 000 врачей и водителей скорой помощи, а также диспетчеров и парамедиков. Протестующие были недовольны повышением их зарплат всего на 4%, в то время как инфляция в стране превысила 11%. Также на долю Сунака выпала самая крупная за десятилетие забастовка, в которой приняли участие около 475 000 машинистов поездов, учителей, сотрудников университетов и государственных служащих.
22 мая 2024 г. Сунак объявил о проведении досрочных выборов, которые были назначены на 4 июля (по закону они должны были состояться в срок до 28 января 2025 г.). С просьбой о роспуске парламента Сунак обратился к Карлу III, который одобрил это намерение. Как писала газета The Times, на решение провести выборы летом повлияло снижение инфляции, которого удалось добиться правительству Сунака – с 11,1% в октябре 2022 г. до 2,3% в апреле 2024 г.
Но это не помогло – и по итогам выборов 4 июля, как и ожидалось, разгромно победили лейбористы. Они набрали 412 мест в 650-местной нижней палате общин, в то время как , а правившие 14 лет подряд консерваторы показали худший результат с 1945 г. – только 121 место. Как итог, премьером Великобритании стал лидер лейбористов Кир Стармер. 5 июля король Карл III обратился к нему с просьбой сформировать правительство. А 17 июля король выступил с речью в британском парламенте. В ней он, помимо прочего, заявил о решительной поддержке Великобританией Украины. «Мое правительство продолжит оказывать полную поддержку Украине и ее народу, и оно постарается играть ведущую роль в предоставлении Украине ясного пути к членству в НАТО», – заявил британский монарх.
Наконец, на правление Карла III выпали в августе 2024 г. и масштабные уличные беспорядки, направленные против мигрантов. Произошли они после нападения 17-летнего выходца из Руанды на детский танцевальный клуб в Саутпорте неподалеку от Ливерпуля. В результате нападения трое девочек, еще восемь детей и двое взрослых были ранены. В соцсетях была распространена информация, что нападавший был мигрантом и радикальным исламистом (а Руанду населяют преимущественно христиане). В результате этого в нескольких городах Великобритании вспыхнули беспорядки, участвующие в них люди пытались поджечь отель, в котором разместили мигрантов. Британские власти же разрешили полиции принимать самые жесткие меры против протестующих праворадикалов. Сам король Карл III передал британской полиции «сердечную благодарность» за действия по восстановлению порядка. Как сообщил Букингемский дворец, «король поделился тем, что его очень воодушевили многочисленные примеры проявления духа общности, которые противостояли агрессии и преступности со стороны немногих состраданием и стойкостью многих».
Говорить о каких-то особенно значимых событиях во время правлении Карла III пока все равно не приходится, говорит старший научный сотрудник сектора международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН Елена Харитонова. А сам британский монарх – фигура менее масштабная, чем его мать Елизавета II, что негативным образом влияет на политическую систему Великобритании. По словам эксперта, британское общество все больше теряет доверие к своей политической системе, что выражается в, например, проигрыше консерваторов на выборах. Елизавета II, очевидно, была более харизматичным лидером и вносила больший вклад в формирование настроений общества. И потому следует также отметить, что с момента смерти Елизаветы II количество сторонников отмены монархии увеличилось, что невыгодным образом отражается на Карле III. В то же время, стоит признать, что у Карла III пока и не было большого шанса себя проявить: Великобритания за последние два года все-таки не сталкивалась с очень серьезными вызовами вроде процесса по выходу из Евросоюза (Brexit) или проведения шотландского референдума о независимости, говорит Шеин.