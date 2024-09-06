Два года, Карл! Чем запомнилось начало правления британского монарха

В целом за первый год своего пребывания на престоле Карл III работал больше, чем за аналогичный срок его мать Елизавета II. По данным придворного циркуляра, король поучаствовал в 550 мероприятиях за 161 день (Елизавета II в свой первый год – в 440 за 157). Но, возможно, главная новость за два года пришла в феврале 2024 г.: Букингемский дворец сообщил, что у монарха обнаружена злокачественная опухоль. Карл III оперативно начал лечение, при этом форма рака остается неизвестной до сих пор. Лишь было доведено до сведения подданых, что онкологическое заболевание диагностировано на ранней стадии и никак не связано с лечением простаты, во время которого оно было выявлено. Свою деятельность, в том числе за рубежом, монарх так или иначе все равно продолжил: 6 июня 2024 г. Карл III вместе с супругой Камиллой снова отправились во Францию, где посетили памятное мероприятие в честь высадки союзников в Нормандии в 1944 г.