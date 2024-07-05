К чему приведет победа лейбористов на выборах в Великобритании

К чему приведет победа лейбористов на выборах в ВеликобританииПравительство Стармера делает ставку на экономию средств и «прогрессивный реализм»
Король Великобритании Карл III 5 июля попросил Кира Стармера, лидера лейбористской партии, накануне победившей на парламентских выборах, сформировать новое правительство. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца. После этого новый премьер направился в официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10, где и произнес первую речь уже в качестве главы правительства.
«Наша страна проголосовала за изменение, национальное обновление, <...> мы восстановим инфраструктуру возможностей: школы и университеты мирового класса, доступное жилье – все является ингредиентами надежды рабочих. <...> С этого дня у вас есть правительство, не обремененное [идеологической] доктриной, но твердо руководствующееся решимостью защищать ваши интересы», – подчеркнул Стармер.
Как проголосовали британцы
Лейбористская партия выиграла парламентские выборы в Великобритании 4 июля. По актуальным на момент написания статьи данным экзитполлов, в палате общин партия будет контролировать 412 мест, консерваторы — 121, либеральные демократы — 71, Шотландская национальная партия – 9, ирландские националисты – 7, демократические юнионисты – 5, а партия Найджела Фараджа «Реформируй Соединенное Королевство», впервые принимавшая участие в парламентских выборах, получит 4 мандата. Оставшиеся места распределяться среди более мелких партий. Всего в палате общин 650 депутатов.
Британский парламент нового созыва начнет работу 9 июля. Тогда же пройдут инаугурация новоизбранных законодателей и выборы спикера палаты общин. 17 июля состоится церемония открытия парламента Карлом III, в ходе которой он расскажет о намерениях и целях нового правительства.
С чего начнется лейбористское правление
В первую очередь новое правительство сосредоточится на выстраивании экономической политики, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Основная задача на этом направлении – подготовка бюджета к осени. Эксперт считает, что из-за общей нехватки средств и нестабильной экономической ситуации лейбористы в целом выберут «политику экономии».
Согласно показателям, опубликованным Национальной статистической службой в начале июня, после продолжительного роста в первые несколько месяцев 2024 г. ежемесячный прирост британского ВВП в апреле практически остановился. Средний рост за последние три месяца к апрелю составил 0,7%. Безработица в апреле составила 4,4%, тогда как в декабре 2023 г. не превышала 3,8%.
В июне 2023 г. Банк Англии повысил ключевую ставку с 5 до 5,25% – это самый высокий показатель с февраля 2008 г. Резкий рост ставки можно отследить с начала февраля 2022 г. Тогда она составляла 0,5%. При этом в мае 2024 г. инфляция составила 2,8%, – это меньше рекордных 9,6% за более 20 лет (показатель октября 2022 г.), но по-прежнему больше допандемийных 1,8% (январь 2020 г.).
На протяжении многих лет, как минимум с 2019 г., консерваторы казались британскому избирателю более эффективными в плане экономической политики. Но к 1 июля 2024 г., по данным YouGov, 26% были уверены в том, что лейбористы лучше справятся с экономикой, о консерваторах аналогично высказались 21%. При этом в период с августа 2019 г. по январь 2022 г. разрыв в пользу консерваторов был всегда больше 10%.
Лейбористам придется долго разбираться с экономическими проблемами. Но, в отличие от тори, которые в свое время пообещали людям «золотые горы», Стармер и его однопартийцы вели себя более умеренно, подчеркнула Ананьева.
Большинство дает возможности
Основными вызовами на внутриполитическом направлении для лейбористов будет реформа системы здравоохранения и продвижение зеленой повестки в энергетической сфере, полагает старший лаборант-исследователь отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Евгений Панков. Эксперт объяснил, что на эти инициативы потребуются дополнительные средства и партии, возможно, придется увеличить налоги для наиболее обеспеченных слоев населения, что может осложнить процесс реформ.
Ананьева отметила, что с учетом более 400 мандатов в парламенте лейбористам вряд ли понадобится помощь других партий для продвижения и одобрения своих инициатив. Панков добавил, что руководству партии пока не стоит беспокоиться о внутреннем расколе, так как за годы председательства Стармеру удалось «зачистить» ее от наиболее радикальных левых.
Минфин Великобритании в новом правительстве возглавляет Рэйчел Ривз. По данным Reuters, она является сторонником строгой экономии средств, но одновременно допускает увеличение госинвестиций в проекты, важные для финансовой системы и экономики в целом. В мае 2023 г. в интервью газете Financial Times Ривз говорила, что основной путь оздоровления экономики заключается не только в экономии средств, но и в строгой налоговой политике. Кроме того, в феврале 2022 г. после начала российской СВО на Украине на своей странице в X (бывший Twitter) Ривз призвала к в к введению жестких экономических ограничений в отношении Москвы.
Внешняя политика
Но подход лейбористов к выстраиванию внешнеполитической стратегии будет несколько отличаться от того, который избрали консерваторы после 2016 г., продолжает Панков. В основном изменения коснутся отношений с Евросоюзом. Позиция лейбористов всегда была более умеренной, чем у консерваторов. Эксперт видит перспективы обсуждения между Лондоном и Брюсселем соглашения по сотрудничеству в сфере обороны и ограничения нелегальной миграции.
Что касается отношений с Россией, то позиция лейбористов практически никак не отличается от той, которой придерживались консерваторы, говорит Панков. В частности, первые довольно часто упоминали возможность использовать российские активы, замороженные на территории Великобритании. По официальным данным британского правительства, их сумма составляет больше 18 млрд фунтов.
В июне 2023 г. лейбористы настояли на разработке плана по возможному изъятию российских активов и их направление на восстановление Украины. О необходимости принятия законов, необходимых для этого, сказал тогда член парламента, а с 5 июля новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.
Как сообщает Reuters, Лэмми называет себя «прогрессивным реалистом». В анонсе своей программной статьи для журнала Foreign Affairs, опубликованной 17 апреля, Лэмми подчеркивал, что этот подход выражается в использовании «реалистских инструментов» для достижения «прогрессивных целей». Среди них новый министр перечислил защиту демократии, продвижение мирового экономического развития и борьбу с изменением климата.
Министерство обороны в новом правительстве возглавляет Джон Хили. Он также неоднократно обещал продолжить предоставление Украине помощи после получения министерского кресла. В мае 2024 г. он посетил Киев вместе с Лэмми, где снова подтвердил приверженность словам о продолжении поддержки. Хили выступает за увеличение военного бюджета Великобритании и большую интеграцию военного сотрудничества со странами НАТО и Евросоюза.