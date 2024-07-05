К чему приведет победа лейбористов на выборах в Великобритании

Минфин Великобритании в новом правительстве возглавляет Рэйчел Ривз. По данным Reuters, она является сторонником строгой экономии средств, но одновременно допускает увеличение госинвестиций в проекты, важные для финансовой системы и экономики в целом. В мае 2023 г. в интервью газете Financial Times Ривз говорила, что основной путь оздоровления экономики заключается не только в экономии средств, но и в строгой налоговой политике. Кроме того, в феврале 2022 г. после начала российской СВО на Украине на своей странице в X (бывший Twitter) Ривз призвала к в к введению жестких экономических ограничений в отношении Москвы.