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Наследство короля

Вместе с троном британский монарх получил и немалое состояние
Софья Корепанова
Король Карл III / Jane Barlow / AFP

Елизавета II была известна своей бережливостью. «Газеты измельчаются и идут на подстилку для лошадей, бечевка от посылок используется повторно, потертые простыни и тряпки штопаются», – писала газета The Sunday Times. Но особого богатства бережливость ей не принесла. Королева даже не входила в список 250 самых богатых людей Великобритании по версии этой газеты. В этом году, чтобы в него попасть, нужно обладать минимум 650 млн фунтов. У Елизаветы II было, по оценкам Forbes и Business Insider, в лучше случае $500 млн, по мнению The Sunday Times – 370 млн фунтов.

Будь Карл III обычным человеком, эта сумма сильно уменьшилась бы. По британским законам наследникам необходимо заплатить 40%-ный налог с суммы, превышающей 325 000 фунтов. Есть только одно исключение: все, что монарх или его супруг/супруга завещают новому королю, налогом не облагается. Монарх не работает за плату и не торгует, чтобы увеличить свое состояние, как делают обычные люди, объясняет газета Daily Express. Если бы имущество монарха раз за разом облагалось налогом на наследство, от его состояния ничего не осталось бы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных