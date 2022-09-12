Наследство короля

Наследство короляВместе с троном британский монарх получил и немалое состояние
Елизавета II была известна своей бережливостью. «Газеты измельчаются и идут на подстилку для лошадей, бечевка от посылок используется повторно, потертые простыни и тряпки штопаются», – писала газета The Sunday Times. Но особого богатства бережливость ей не принесла. Королева даже не входила в список 250 самых богатых людей Великобритании по версии этой газеты. В этом году, чтобы в него попасть, нужно обладать минимум 650 млн фунтов. У Елизаветы II было, по оценкам Forbes и Business Insider, в лучше случае $500 млн, по мнению The Sunday Times – 370 млн фунтов.
Будь Карл III обычным человеком, эта сумма сильно уменьшилась бы. По британским законам наследникам необходимо заплатить 40%-ный налог с суммы, превышающей 325 000 фунтов. Есть только одно исключение: все, что монарх или его супруг/супруга завещают новому королю, налогом не облагается. Монарх не работает за плату и не торгует, чтобы увеличить свое состояние, как делают обычные люди, объясняет газета Daily Express. Если бы имущество монарха раз за разом облагалось налогом на наследство, от его состояния ничего не осталось бы.