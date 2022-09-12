Наследство короля

Будь Карл III обычным человеком, эта сумма сильно уменьшилась бы. По британским законам наследникам необходимо заплатить 40%-ный налог с суммы, превышающей 325 000 фунтов. Есть только одно исключение: все, что монарх или его супруг/супруга завещают новому королю, налогом не облагается. Монарх не работает за плату и не торгует, чтобы увеличить свое состояние, как делают обычные люди, объясняет газета Daily Express. Если бы имущество монарха раз за разом облагалось налогом на наследство, от его состояния ничего не осталось бы.