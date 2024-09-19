Путин выделил 1 млрд рублей на гранты родительским комитетам школ

Путин выделил 1 млрд рублей на гранты родительским комитетам школПо поручению президента создан Всероссийский родительский комитет
Президент РФ Владимир Путин выделил из резервного фонда 1 млрд руб. на конкурс грантов для родительских комитетов школ для реализации их проектов. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Президентом из его резервного фонда выделен специально 1 млрд руб. и прямо сейчас может запускаться соответствующий конкурс, уже даже в 2024 г. То есть, родительские комитеты школ могут получать на конкурсной основе от 500 000 до 2 млн <...>», – сказал он (цитата по ТАСС).
Кириенко принимает участие в первом заседании Всероссийского родительского комитета. Новый консультативный орган был создан при Минпросвещения по поручению Путина, сообщается в Telegram-канале ведомства. Председателем комитета назначен директор международного детского центра «Артек» Константин Федоренко.
Одной из основных задач нового консультативного органа является взаимодействие с органами власти и общественными институтами в вопросах воспитания детей и молодежи. Комитет станет единым методическим центром для родительских объединений по всей стране, отметил министр просвещения Сергей Кравцов. Кроме того, родителей планируется привлекать к подготовке материалов для «Разговоров о важном».
Поручение сформировать Всероссийский родительский комитет Путин дал в апреле 2024 г. после встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. Минпросвещения должно было создать консультативный орган совместно с организацией «Россия – страна возможностей».
С идеей создать всероссийский родительский комитет на встрече в январе выступила учитель начальных классов и советник директора по воспитанию Ульяна Каретникова.
«У нас в школе, как, наверное, и во многих школах, есть родительский актив, который как раз и составляет родительские комитеты. <...> у нас такое к вам предложение, чтобы они делились и дальше своим опытом. И родительские комитеты не просто были в школе, а всероссийские, организовать всероссийский родительский комитет», – сказала она.
Путин сказал, что идея «звучит красиво», но предложил подумать, чем конкретно будет заниматься такой орган. Учитель ответила, что комитет мог бы продвигать различные инициативы «на всероссийском уровне». Президент пообещал обсудить предложение с Кравцовым.