Путин выделил 1 млрд рублей на гранты родительским комитетам школ

«У нас в школе, как, наверное, и во многих школах, есть родительский актив, который как раз и составляет родительские комитеты. <...> у нас такое к вам предложение, чтобы они делились и дальше своим опытом. И родительские комитеты не просто были в школе, а всероссийские, организовать всероссийский родительский комитет», – сказала она.