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Сергей Кравцов: «С точки зрения федерального уровня мы приняли все решения для защиты наших детей»

Министр просвещения – о достигнутых успехах и намеченных планах в деле формирования нового поколения россиян
Анастасия Майер
Министр просвещения Сергей Кравцов/ Максим Стулов / Ведомости

В мае указом президента России Владимира Путина министром просвещения Российской Федерации во втором правительстве Михаила Мишустина назначен Сергей Кравцов. В интервью «Ведомостям» Кравцов рассказал, что удалось сделать во время работы в составе прошлого правительства и какие задачи сейчас стоят перед Минпросвещения.

– Вас назначили на должность министра во второй раз. Какие задачи сейчас стоят перед Минпросвещения?

– Сегодня мы выстраиваем суверенную систему образования, формируем единое образовательное пространство. Мы хорошо понимаем, какие вызовы стоят перед нами. Насколько важным является воспитание – как инструмент развития и защиты детей от различного рода провокаций и информационных атак. Безусловно, главный ориентир в нашей работе – это программное послание президента Федеральному собранию и указ о национальных целях развития. У нас сейчас много точек роста – кадровый вопрос, зарплаты педагогов, подготовка государственных учебников по всем предметам, включение педагогических колледжей в программу «Профессионалитет» и др. Поэтапно будем эти вопросы решать.

– Кажется, что сейчас школу нельзя отделить от государства и патриотического воспитания. Почему вы считаете, что патриотизм должна воспитывать школа, а не семья?
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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