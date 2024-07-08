– Сегодня мы выстраиваем суверенную систему образования, формируем единое образовательное пространство. Мы хорошо понимаем, какие вызовы стоят перед нами. Насколько важным является воспитание – как инструмент развития и защиты детей от различного рода провокаций и информационных атак. Безусловно, главный ориентир в нашей работе – это программное послание президента Федеральному собранию и указ о национальных целях развития. У нас сейчас много точек роста – кадровый вопрос, зарплаты педагогов, подготовка государственных учебников по всем предметам, включение педагогических колледжей в программу «Профессионалитет» и др. Поэтапно будем эти вопросы решать.