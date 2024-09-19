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Суд освободил из-под стражи осужденную за попытку убийства дочери Мартынову

Ведомости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции заменил реальный срок условным жительнице Великого Новгорода Антонине Мартыновой – супруге главреда «Новой газеты – Европа» (признана нежелательной организацией в РФ) Кирилла Мартынова (считается в России иноагентом), осужденной за попытку убийства дочери 16 лет назад. Подсудимая была освобождена из-под стражи, сообщает ТАСС.

Приговор был изменен с учетом смягчающих обстоятельств, которыми суд признал «ее поведение после совершения преступления в попытке реального заглаживания причиненного вреда потерпевшей». Мартынова приговорена к восьми годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение четырех лет.

В мае суд приговорил Мартынову, 16 лет находившуюся в федеральном розыске по обвинению в покушении на убийство дочери, к девяти годам колонии. Было установлено, что в феврале 2007 г. женщина сбросила свою трехлетнюю дочь Алису с лестничной площадки третьего этажа дома. Осужденная попыталась инсценировать несчастный случай, сбежав вниз и крича, привлекая внимание к случившемуся. Врачи оказали девочке помощь, она выжила. Женщина получила подписку о невыезде и надлежащем поведении, но не пришла на последующие судебные заседания. В июле 2008 г. ее объявили в федеральный розыск. По данным ТАСС, мотивом матери стало то, что ребенок мешал ей строить отношения с Мартыновым, за которого она впоследствии вышла замуж.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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