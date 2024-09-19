Суд освободил из-под стражи осужденную за попытку убийства дочери Мартынову

В мае суд приговорил Мартынову, 16 лет находившуюся в федеральном розыске по обвинению в покушении на убийство дочери, к девяти годам колонии. Было установлено, что в феврале 2007 г. женщина сбросила свою трехлетнюю дочь Алису с лестничной площадки третьего этажа дома. Осужденная попыталась инсценировать несчастный случай, сбежав вниз и крича, привлекая внимание к случившемуся. Врачи оказали девочке помощь, она выжила. Женщина получила подписку о невыезде и надлежащем поведении, но не пришла на последующие судебные заседания. В июле 2008 г. ее объявили в федеральный розыск. По данным ТАСС, мотивом матери стало то, что ребенок мешал ей строить отношения с Мартыновым, за которого она впоследствии вышла замуж.