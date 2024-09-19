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Иордания первой в мире полностью победила лепру

Ведомости

Иордания стала первой в мире страной, которая полностью победила лепру. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), опубликовав поздравления.

«ВОЗ поздравляет Иорданию с этим впечатляющим достижением. Лепра поражала человечество на протяжении тысячелетий, но мы, страна за страной, останавливаем ее распространение и освобождаем людей, семьи и общины от страданий и стигматизации», – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Иорданию также поздравила региональный директор ВОЗ в странах Юго-Восточной Азии Сайма Вазед. По ее словам, победа над лепрой в Иордании является «исторической вехой в здравоохранении и огромным успехом по ликвидации болезни во всем мире». В Иордании на протяжении последних 20 лет не зарегистрировано ни одного случая лепры, отметили в ВОЗ.

Лепра, или проказа, – хроническое инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии Mycobacterium leprae. Болезнь в первую очередь поражает кожу, периферическую нервную систему, слизистые дыхательных путей и глаза. При отсутствии лечения лепра может вызвать необратимое повреждение органов. Проказа все еще встречается в более чем 120 странах, а ежегодно регистрируются более 200 000 случаев заболевания, сообщает ВОЗ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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