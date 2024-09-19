Иордания первой в мире полностью победила лепру
Иордания стала первой в мире страной, которая полностью победила лепру. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), опубликовав поздравления.
«ВОЗ поздравляет Иорданию с этим впечатляющим достижением. Лепра поражала человечество на протяжении тысячелетий, но мы, страна за страной, останавливаем ее распространение и освобождаем людей, семьи и общины от страданий и стигматизации», – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Иорданию также поздравила региональный директор ВОЗ в странах Юго-Восточной Азии Сайма Вазед. По ее словам, победа над лепрой в Иордании является «исторической вехой в здравоохранении и огромным успехом по ликвидации болезни во всем мире». В Иордании на протяжении последних 20 лет не зарегистрировано ни одного случая лепры, отметили в ВОЗ.
Лепра, или проказа, – хроническое инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии Mycobacterium leprae. Болезнь в первую очередь поражает кожу, периферическую нервную систему, слизистые дыхательных путей и глаза. При отсутствии лечения лепра может вызвать необратимое повреждение органов. Проказа все еще встречается в более чем 120 странах, а ежегодно регистрируются более 200 000 случаев заболевания, сообщает ВОЗ.