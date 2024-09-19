Иордания первой в мире полностью победила лепру

Иорданию также поздравила региональный директор ВОЗ в странах Юго-Восточной Азии Сайма Вазед. По ее словам, победа над лепрой в Иордании является «исторической вехой в здравоохранении и огромным успехом по ликвидации болезни во всем мире». В Иордании на протяжении последних 20 лет не зарегистрировано ни одного случая лепры, отметили в ВОЗ.