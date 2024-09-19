Осужденный за планирование покушения на Лукашенко попросил о помиловании

В 2021 г. против Зенковича и гражданина Белоруссии Александра Федуты возбудили дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата власти. По данным спецслужб, они планировали 9 мая осуществить военный переворот в стране и физически устранить Лукашенко. В вышедшем фильме Зенкович уточняет, что они хотели расстрелять вертолет главы государства из крупнокалиберного пулемета либо на взлете, либо на посадке. По его словам, заговорщики искали средства на Украине, в Израиле и США.