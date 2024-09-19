Осужденный за планирование покушения на Лукашенко попросил о помиловании
Гражданин США Юрий Зенкович, осужденный за организацию покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко, попросил о помиловании. Это следует из фильма «Убийственный заговор. Цель – Лукашенко», который транслировался на телеканале «Беларусь-1».
«Прошу прощения у Александра Григорьевича Лукашенко за то, что я пытался сделать. Хотел бы воспользоваться случаем и обратиться к нему с просьбой помиловать меня и дать мне возможность вернуться к семье, близким в Соединенные Штаты», – сказал он.
Зенкович также попросил кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалу Харрис посодействовать его возвращению в США. По словам заключенного, в городе Хьюстон штата Техас проживает его семья. Зенкович отметил, что с лета 2021 г. он «ничего не слышал» о представителях США, которые пытались бы с ним связаться.
В 2021 г. против Зенковича и гражданина Белоруссии Александра Федуты возбудили дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата власти. По данным спецслужб, они планировали 9 мая осуществить военный переворот в стране и физически устранить Лукашенко. В вышедшем фильме Зенкович уточняет, что они хотели расстрелять вертолет главы государства из крупнокалиберного пулемета либо на взлете, либо на посадке. По его словам, заговорщики искали средства на Украине, в Израиле и США.