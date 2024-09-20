Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Против актера Канахина завели новое уголовное дело

Ведомости

Против актера из сериала «Глухарь» Кирилла Канахина, который участвовал в нападении на Брянскую и Белгородскую области в составе «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан террористическим и запрещен в РФ), заведено новое уголовное дело, следует из картотеки дел Второго Западного окружного военного суда.

Уголовное дело было зарегистрировано в суде 18 сентября. По нему также проходят лидер РДК Денис Капустин, начальник штаба РДК Александр Галанов и участники организации Алексей Огурцов и Антон Зырянов.

Канахина подозревают по ст. 317 УК (покушение на сотрудника правоохранительных органов), ст. 205.3 УК (прохождение обучения для террористической деятельности), ч. 4 ст. 222 УК (незаконный оборот огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 208 УК (создание незаконного вооруженного формирования), ч. 3 ст. 322 УК (незаконное пересечение госграницы РФ), ч. 4 ст. 222.1 УК (незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 226.1 УК (контрабанда), ч. 4 ст. 222.2 УК (незаконное хранение крупнокалиберного огнестрельного оружия организованной группой), ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей), ч. 1 ст. 205.4 УК (организация террористического сообщества и руководство им), п. «а» ч. 4 ст. 162 УК (разбой, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (теракт, повлекший смерть человека).

26 февраля Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Канахина к пожизненному лишению свободы. Актер признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена, переход на сторону противника, совершенный гражданином РФ). Он объявлен в розыск.

8 сентября ТАСС сообщил об объявлении в международный розыск Галанова и Огурцова.

По версии обвинения, в августе 2022 г. на Украине Канахин вступил в РДК и в его составе с января по март 2023 г. принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих в Херсонской области. 2 марта 2023 г. актер был в составе группы, напавшей на Климовский район Брянской области. Он участвовал в боевых действиях против военных РФ, а также совершил теракт в отношении мирных жителей. 22 мая 2023 г. принял участие в аналогичном нападении РДК на Белгородскую область.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных