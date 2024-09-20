Против актера Канахина завели новое уголовное дело

По версии обвинения, в августе 2022 г. на Украине Канахин вступил в РДК и в его составе с января по март 2023 г. принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих в Херсонской области. 2 марта 2023 г. актер был в составе группы, напавшей на Климовский район Брянской области. Он участвовал в боевых действиях против военных РФ, а также совершил теракт в отношении мирных жителей. 22 мая 2023 г. принял участие в аналогичном нападении РДК на Белгородскую область.