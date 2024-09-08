Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Сообщников Канахина объявили в международный розыск за атаку на брянские села

Ведомости

В международный розыск объявлены начальник штаба «Русского добровольческого корпуса» (РДК; организация признана террористической и запрещена в РФ) Александр Галанов и участник РДК Алексей Огурцов, которые вместе с актером из сериала «Глухарь» Кириллом Канахиным участвовали в нападении на Брянскую и Белгородскую области в 2023 г. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Они заочно арестованы столичным судом. Обвиняемые также объявлены в международный розыск», – уточнил собеседник агентства.

Галанову и Огурцову предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

26 февраля Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Канахина к пожизненному лишению свободы. Актер признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена, переход на сторону противника, совершенный гражданином РФ). Он объявлен в розыск.

По версии обвинения, в августе 2022 г. на Украине Канахин вступил в РДК и в его составе с января по март 2023 г. принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих в Херсонской области. 2 марта 2023 г. актер был в составе группы, напавшей на Климовский район Брянской области. Он участвовал в боевых действиях против военных РФ, а также совершил теракт в отношении мирных жителей. 22 мая 2023 г. принял участие в аналогичном нападении РДК на Белгородскую область.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных