Сообщников Канахина объявили в международный розыск за атаку на брянские села
В международный розыск объявлены начальник штаба «Русского добровольческого корпуса» (РДК; организация признана террористической и запрещена в РФ) Александр Галанов и участник РДК Алексей Огурцов, которые вместе с актером из сериала «Глухарь» Кириллом Канахиным участвовали в нападении на Брянскую и Белгородскую области в 2023 г. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Они заочно арестованы столичным судом. Обвиняемые также объявлены в международный розыск», – уточнил собеседник агентства.
Галанову и Огурцову предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).
26 февраля Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Канахина к пожизненному лишению свободы. Актер признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена, переход на сторону противника, совершенный гражданином РФ). Он объявлен в розыск.
По версии обвинения, в августе 2022 г. на Украине Канахин вступил в РДК и в его составе с января по март 2023 г. принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих в Херсонской области. 2 марта 2023 г. актер был в составе группы, напавшей на Климовский район Брянской области. Он участвовал в боевых действиях против военных РФ, а также совершил теракт в отношении мирных жителей. 22 мая 2023 г. принял участие в аналогичном нападении РДК на Белгородскую область.