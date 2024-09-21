Гайнутдина переизбрали на пост главы Духовного управления мусульман России

Гайнутдин впервые был избран муфтием в 1994 г. Тогда же он был избран председателем ДУМ Центрально-Европейского региона, впоследствии преобразованного в ДУМ Европейской части России в 1998 г. В 2014 г. ДУМ Европейской части России было переименовано в ДУМ Российской Федерации.