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Гайнутдина переизбрали на пост главы Духовного управления мусульман России

Ведомости

Шейх Равиль Гайнутдин переизбран на пост председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) в сане главного муфтия, сообщается на сайте управления.

За назначение Гайнутдина единогласно проголосовали 129 делегатов курултая ДУМ РФ из 62 субъектов. Главный муфтий возглавляет ДУМ РФ с момента учреждения в 1994 г.

На церемонии избрания присутствовали начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента РФ по внутренней политике Евгений Еремин и глава Татарстана Рустам Минниханов. Избрание состоялось перед началом работы XX Международного мусульманского форума.

Председатель организации, согласно уставу, избирается раз в пять лет.

Гайнутдин впервые был избран муфтием в 1994 г. Тогда же он был избран председателем ДУМ Центрально-Европейского региона, впоследствии преобразованного в ДУМ Европейской части России в 1998 г. В 2014 г. ДУМ Европейской части России было переименовано в ДУМ Российской Федерации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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