Гайнутдина переизбрали на пост главы Духовного управления мусульман России
Шейх Равиль Гайнутдин переизбран на пост председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) в сане главного муфтия, сообщается на сайте управления.
За назначение Гайнутдина единогласно проголосовали 129 делегатов курултая ДУМ РФ из 62 субъектов. Главный муфтий возглавляет ДУМ РФ с момента учреждения в 1994 г.
На церемонии избрания присутствовали начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента РФ по внутренней политике Евгений Еремин и глава Татарстана Рустам Минниханов. Избрание состоялось перед началом работы XX Международного мусульманского форума.
Председатель организации, согласно уставу, избирается раз в пять лет.
Гайнутдин впервые был избран муфтием в 1994 г. Тогда же он был избран председателем ДУМ Центрально-Европейского региона, впоследствии преобразованного в ДУМ Европейской части России в 1998 г. В 2014 г. ДУМ Европейской части России было переименовано в ДУМ Российской Федерации.