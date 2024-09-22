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Число погибших при взрыве на угольной шахте в Иране превысило 50 человек

Ведомости

Количество погибших в результате взрыва на угольной шахте в городе Тебес на юго-востоке Ирана увеличилось до 51 человека. Об этом сообщило агентство Mehr.

По меньшей мере 17 рабочих пострадали.

22 сентября IRNA сообщило, что из-за взрыва на угольной шахте в Иране погибли как минимум 30 человек. Взрыв в одном из туннелей шахты произошел из-за утечки метана вечером 21 сентября. В момент происшествия там работали 69 человек. На место прибыл губернатор Южного Хорасана. Он поручил расследовать инцидент и проинформировать о произошедшем семьи пострадавших и погибших при аварии.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что приказал приложить все усилия для спасения оказавшихся в ловушке и оказания помощи их семьям. По его словам, расследование инцидента уже началось. Спасательные работы проводят восемь специализированных бригад.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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