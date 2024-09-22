Число погибших при взрыве на угольной шахте в Иране превысило 50 человек
Количество погибших в результате взрыва на угольной шахте в городе Тебес на юго-востоке Ирана увеличилось до 51 человека. Об этом сообщило агентство Mehr.
По меньшей мере 17 рабочих пострадали.
22 сентября IRNA сообщило, что из-за взрыва на угольной шахте в Иране погибли как минимум 30 человек. Взрыв в одном из туннелей шахты произошел из-за утечки метана вечером 21 сентября. В момент происшествия там работали 69 человек. На место прибыл губернатор Южного Хорасана. Он поручил расследовать инцидент и проинформировать о произошедшем семьи пострадавших и погибших при аварии.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что приказал приложить все усилия для спасения оказавшихся в ловушке и оказания помощи их семьям. По его словам, расследование инцидента уже началось. Спасательные работы проводят восемь специализированных бригад.