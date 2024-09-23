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В РФ в январе – августе выросло число преступлений с использованием IT-технологий

Ведомости

За январь – август текущего года МВД зафиксировало рост числа преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщает ведомство. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их зарегистрировано на 16,4% больше.

При этом общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 2,4%, отметили в МВД. Число убийств и покушений на убийство сократилось на 8,3%, на 14,7% уменьшилось количество разбоев, на 21% – грабежей, на 17,5% – краж. Число преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 24,4% по сравнению с прошлым годом. Иностранные граждане и лица без гражданства совершили на 5,3% меньше преступлений.

В сентябре замначальника Следственного департамента МВД Даниил Филиппов сообщил, что за первые семь месяцев текущего года было зарегистрировано 577 000 IT-преступлений, из них 437 000 – это мошенничество и хищения. По его словам, ущерб от этих преступлений в 2024 г. уже составляет 99 млрд руб. В общем, по данным представителя МВД, преступления в сфере IT составляют больше 30% от их общего количества.

Самыми уязвимыми с точки зрения кибербезопасности остаются регионы, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Это связано с отсутствием возможности обучать сотрудников и проводить профилактическую работу по кибербезопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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