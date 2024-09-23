В РФ в январе – августе выросло число преступлений с использованием IT-технологий

В сентябре замначальника Следственного департамента МВД Даниил Филиппов сообщил, что за первые семь месяцев текущего года было зарегистрировано 577 000 IT-преступлений, из них 437 000 – это мошенничество и хищения. По его словам, ущерб от этих преступлений в 2024 г. уже составляет 99 млрд руб. В общем, по данным представителя МВД, преступления в сфере IT составляют больше 30% от их общего количества.