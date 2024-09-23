В РФ в январе – августе выросло число преступлений с использованием IT-технологий
За январь – август текущего года МВД зафиксировало рост числа преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщает ведомство. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их зарегистрировано на 16,4% больше.
При этом общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 2,4%, отметили в МВД. Число убийств и покушений на убийство сократилось на 8,3%, на 14,7% уменьшилось количество разбоев, на 21% – грабежей, на 17,5% – краж. Число преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 24,4% по сравнению с прошлым годом. Иностранные граждане и лица без гражданства совершили на 5,3% меньше преступлений.
В сентябре замначальника Следственного департамента МВД Даниил Филиппов сообщил, что за первые семь месяцев текущего года было зарегистрировано 577 000 IT-преступлений, из них 437 000 – это мошенничество и хищения. По его словам, ущерб от этих преступлений в 2024 г. уже составляет 99 млрд руб. В общем, по данным представителя МВД, преступления в сфере IT составляют больше 30% от их общего количества.
Самыми уязвимыми с точки зрения кибербезопасности остаются регионы, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Это связано с отсутствием возможности обучать сотрудников и проводить профилактическую работу по кибербезопасности.