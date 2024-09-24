Маск проиграл в суде уволенному сотруднику Twitter

В июле 2024 г. около 6000 бывших сотрудников пытались отсудить у Маска в общей сложности порядка $500 млн выходного пособия. В иске они ссылались на положения федерального закона о пенсионном обеспечении сотрудников и отмечали, что уволенные работники получили выходное пособие, равное всего лишь месячной зарплате. Но суд отклонил иск, отметив, что требования истцов не подпадают под действие этого закона.