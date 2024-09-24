Маск проиграл в суде уволенному сотруднику Twitter
Бизнесмен Илон Маск проиграл судебный процесс бывшему сотруднику Twitter (ныне – X) по иску о невыплаченном выходном пособии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление адвоката Шеннон Лисс-Риордан.
Экс-работник был уволен в 2022 г., когда Маск приобрел Twitter. Адвокат сообщила, что ее подзащитный получит «полный пакет выходного пособия». Лисс-Риордан отказалась комментировать или раскрывать письменное решение суда. Имя бывшего сотрудника Twitter, выигравшего спор, также не называется.
Адвокат добавила, что сейчас рассматриваются еще 15 аналогичных дел. Она ожидает, что после выигранного процесса будет вынесено больше решений, обязывающих X выплатить выходное пособие бывшим сотрудникам.
Маск приобрел Twitter в октябре 2022 г. за $44 млрд. После закрытия сделки он провел в компании ряд серьезных реформ. Он распустил совет директоров Twitter, расторг контракты с большей частью сотрудников Twitter, а в июле 2023 г. переименовал платформу в X.
В августе 2023 г. бывшие сотрудники Twitter подали против компании Маска порядка 2200 исков. CNBC отмечал, что только регистрационный сбор по этим заявлениям составит около $3,5 млн. В одном из исков бывший старший сетевой инженер Twitter утверждал, что компания обещала выплатить ему выходное пособие, но так и не сделала этого.
В июле 2024 г. около 6000 бывших сотрудников пытались отсудить у Маска в общей сложности порядка $500 млн выходного пособия. В иске они ссылались на положения федерального закона о пенсионном обеспечении сотрудников и отмечали, что уволенные работники получили выходное пособие, равное всего лишь месячной зарплате. Но суд отклонил иск, отметив, что требования истцов не подпадают под действие этого закона.