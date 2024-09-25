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СФ одобрил закон об освобождении подсудимых при подписании контракта

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон об освобождении от ответственности на стадии судебного производства обвиняемых, заключивших контракт на военную службу. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предлагает дополнить положения ст. 78.1 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или в военное время). Приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения сможет суд, в который поступили материалы дела, а также суд, вынесший приговор. Также дела будут прекращаться с согласия руководителя следственного органа или прокурора.

За разработку проекта закона отвечал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Верховный суд предложил освобождать участников спецоперации от уголовной ответственности на стадии суда 13 августа, позже инициативу поддержало и правительство.

Госдума приняла закон сразу во втором и третьем чтениях 24 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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