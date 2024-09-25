СФ одобрил закон об освобождении подсудимых при подписании контракта
Совет Федерации одобрил закон об освобождении от ответственности на стадии судебного производства обвиняемых, заключивших контракт на военную службу. Об этом сообщает ТАСС.
Документ предлагает дополнить положения ст. 78.1 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или в военное время). Приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения сможет суд, в который поступили материалы дела, а также суд, вынесший приговор. Также дела будут прекращаться с согласия руководителя следственного органа или прокурора.
За разработку проекта закона отвечал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Верховный суд предложил освобождать участников спецоперации от уголовной ответственности на стадии суда 13 августа, позже инициативу поддержало и правительство.