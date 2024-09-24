ГД приняла закон об освобождении участников спецоперации от уголовного наказания
Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о возможности освобождения участников спецоперации от уголовного наказания на стадии суда, следует из думской электронной базы.
Авторами предлагается дополнить положения ст. 78.1 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или в военное время). Приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения сможет суд, в который поступили материалы дела, а также суд, вынесший приговор. Также дела будут прекращаться с согласия руководителя следственного органа или прокурора.
За разработку проекта закона отвечал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Далее закон отправляется на рассмотрение в Совет Федерации. Верховный суд предложил освобождать участников спецоперации от уголовной ответственности на стадии суда 13 августа, позже инициативу поддержало и правительство.
Кроме того, 24 сентября был принят закон о возможности заключать контракт с Минобороны подсудимыми в период военного времени или мобилизации.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант говорил «Ведомостям», что проблема инициативы заключается в том, что создание таким способом мотивации для поступления на военную службу лиц, совершивших преступление, одновременно и явно противоречит как двуединому назначению уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ), так и требованию разумного срока этого судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ).
«Конституционная гарантия защиты прав потерпевших от преступлений тоже приносится в жертву, поскольку мнение потерпевших не предполагается не только учитывать, но даже выяснять при принятии предлагаемых решений», – говорил он. По его мнению, последствиях с точки зрения ощущения безнаказанности у преступников, избежавших ответственности, «видны в сегодняшних реалиях».