Проект об освобождении от ответственности подсудимых контрактников внесен в Думу

Проект об освобождении от ответственности подсудимых контрактников внесен в ДумуРазработанные Верховным судом поправки в УК и УПК получили положительный отзыв правительства
Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, согласно которому уголовное преследование совершившего преступление лица может быть прекращено, если производство по уголовному делу было приостановлено по ходатайству командования воинской части. Это следует из опубликованного в думской базе документа.
«Законопроект направлен на повышение уровня процессуальных гарантий для лиц, совершивших преступления, которые призваны на военную службу, <...> посредством совершенствования правового механизма приостановления в отношении них производства по уголовному делу, отмены меры пресечения, освобождения их от уголовной ответственности, а также освобождения от наказания в судебных стадиях производства по делу», – говорится в пояснительной записке.
Инициативой предлагается дополнить положения ст. 78.1 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или в военное время). Приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения сможет суд, в который поступили материалы дела, а также суд, вынесший приговор. Также дела будут прекращаться с согласия руководителя следственного органа или прокурора.
Верховный суд предложил освобождать участников спецоперации от уголовной ответственности на стадии суда 13 августа. Инициативу поддержало правительство, писал ТАСС 20 августа. Кабинет министров в своем отзыве указал, что нововведения также потребуют изменений в законе «О воинской обязанности и военной службе». Сейчас его нормы не предусматривают возможность заключения контракта о прохождении военной службы с подсудимыми.
Согласно пояснительной записке, среди обстоятельств, влекущих освобождение от уголовной ответственности, является и увольнение с военной службы по основаниям, предусмотренными подпунктами «а», «в» или «о» п. 1 ст. 51 закона «О воинской обязанности и военной службе». Согласно им, увольнения происходят по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья, а также в связи с окончанием периода мобилизации или отменой военного положения.
Кроме того, среди обстоятельств указано и награждение военнослужащего государственной наградой в период прохождения военной службы.
«Указанные нормы могут быть реализованы в отношении подозреваемых и обвиняемых на досудебной стадии производства по уголовному делу, а также применительно к осужденным, отбывающим наказание, в ходе исполнения приговора и последующего за этим периода непогашенной судимости», – говорится в тексте проекта.
Внесенный Верховным судом РФ законопроект является логичным продолжением принятых ранее изменений законодательства – уже допускается при заключении контракта приостановление уголовного преследование на стадии предварительного следствия (дознания) и освобождение от отбывания наказания, говорит юрист адвокатского бюро Kaloy.ru Арсений Левинсон. По его словам, эти законодательные изменения направлены на побуждение к заключению контрактов граждан, находящихся в уязвимой ситуации: «Человек ставится перед выбором: либо понести наказание, столкнуться с судом, либо отправиться на фронт». Левинсон считает, что в такой ситуации можно опасаться, что уголовные дела могут стать инструментом давления, чтобы побудить к заключению контракта, «как это бывает с использованием уголовных дел для решения имущественных споров». «С другой стороны, эти и предшествующие законодательные изменения не учитывают одну из важнейших целей уголовного судопроизводства – защита и восстановление прав потерпевших», – сказал юрист «Ведомостям».