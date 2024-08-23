Проект об освобождении от ответственности подсудимых контрактников внесен в Думу

Внесенный Верховным судом РФ законопроект является логичным продолжением принятых ранее изменений законодательства – уже допускается при заключении контракта приостановление уголовного преследование на стадии предварительного следствия (дознания) и освобождение от отбывания наказания, говорит юрист адвокатского бюро Kaloy.ru Арсений Левинсон. По его словам, эти законодательные изменения направлены на побуждение к заключению контрактов граждан, находящихся в уязвимой ситуации: «Человек ставится перед выбором: либо понести наказание, столкнуться с судом, либо отправиться на фронт». Левинсон считает, что в такой ситуации можно опасаться, что уголовные дела могут стать инструментом давления, чтобы побудить к заключению контракта, «как это бывает с использованием уголовных дел для решения имущественных споров». «С другой стороны, эти и предшествующие законодательные изменения не учитывают одну из важнейших целей уголовного судопроизводства – защита и восстановление прав потерпевших», – сказал юрист «Ведомостям».