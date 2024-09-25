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Совет Федерации одобрил закон о компенсации за неиспользованные отгулы

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон об обязательной компенсации за неиспользованные отгулы при увольнении. Трансляция заседания шла на странице верхней палаты парламента во «В контакте».

Закон поддержали 152 сенатора.

24 сентября Госдума приняла инициативу сразу во втором и третьем чтениях. Законопроект был подготовлен правительством во исполнение решения Конституционного суда (КС) РФ. Поправки вносятся в Трудовой кодекс (ТК) РФ. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 г.

Документом уточняется срок, в течение которого может быть использован отгул, и предусматривается возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении. Изменения предполагают, что работник сможет взять дополнительный день отдыха в течение года со дня работы в выходной или праздник либо присоединить отгул к отпуску за тот же период. Все неиспользованные отгулы работодатель будет обязан компенсировать сотруднику при увольнении.

В декабре 2023 г. КС постановил, что неиспользованные отгулы, предоставленные вместо двойной оплаты труда в выходные, должны быть заменены денежной компенсацией при увольнении сотрудника. Ст. 113 ТК РФ устанавливает запрет на привлечение работников к работе в выходные и праздники за исключением предусмотренных этой статьей случаев. Если работник все же привлекается к такой работе, то она должна быть компенсирована.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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