Совет Федерации одобрил закон о компенсации за неиспользованные отгулы
Совет Федерации одобрил закон об обязательной компенсации за неиспользованные отгулы при увольнении. Трансляция заседания шла на странице верхней палаты парламента во «В контакте».
Закон поддержали 152 сенатора.
24 сентября Госдума приняла инициативу сразу во втором и третьем чтениях. Законопроект был подготовлен правительством во исполнение решения Конституционного суда (КС) РФ. Поправки вносятся в Трудовой кодекс (ТК) РФ. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 г.
Документом уточняется срок, в течение которого может быть использован отгул, и предусматривается возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении. Изменения предполагают, что работник сможет взять дополнительный день отдыха в течение года со дня работы в выходной или праздник либо присоединить отгул к отпуску за тот же период. Все неиспользованные отгулы работодатель будет обязан компенсировать сотруднику при увольнении.
В декабре 2023 г. КС постановил, что неиспользованные отгулы, предоставленные вместо двойной оплаты труда в выходные, должны быть заменены денежной компенсацией при увольнении сотрудника. Ст. 113 ТК РФ устанавливает запрет на привлечение работников к работе в выходные и праздники за исключением предусмотренных этой статьей случаев. Если работник все же привлекается к такой работе, то она должна быть компенсирована.