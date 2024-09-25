Совет Федерации одобрил закон о компенсации за неиспользованные отгулы

Документом уточняется срок, в течение которого может быть использован отгул, и предусматривается возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении. Изменения предполагают, что работник сможет взять дополнительный день отдыха в течение года со дня работы в выходной или праздник либо присоединить отгул к отпуску за тот же период. Все неиспользованные отгулы работодатель будет обязан компенсировать сотруднику при увольнении.