Госдума приняла закон о компенсации за неиспользованные отгулы

В декабре 2023 г. Конституционный суд постановил, что неиспользованные отгулы, предоставленные вместо двойной оплаты труда в выходные, должны быть заменены денежной компенсацией при увольнении сотрудника. Отмечалось, что ст. 113 ТК устанавливает запрет на привлечение работников к работе в выходные и праздники за исключением предусмотренных этой статьей случаев. Когда работник все же привлекается к такой работе, она подлежит компенсации.