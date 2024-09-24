Госдума приняла закон о компенсации за неиспользованные отгулы

Госдума приняла закон о компенсации за неиспользованные отгулыДокумент был подготовлен во исполнение решения Конституционного суда
Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о выплате работнику при увольнении компенсацию за неиспользованные отгулы работодателем, следует из думской электронной базы. Законопроект был подготовлен во исполнение решения Конституционного суда (КС) РФ.
Поправки вносятся в Трудовой кодекс (ТК) РФ. Документом уточняется срок, в течение которого может быть использован отгул, и предусматривается возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении. Поправки предполагают, что работник сможет взять дополнительный день отдыха в течение года со дня работы в выходной или праздник либо присоединить отгул к отпуску за тот же период.
Все неиспользованные отгулы работодатель будет обязан компенсировать сотруднику при увольнении.
Автором инициативы выступило правительство. Далее закон отправится на рассмотрение Совета Федерации. Поправки могут вступить в силу с 1 марта 2025 г.
В декабре 2023 г. Конституционный суд постановил, что неиспользованные отгулы, предоставленные вместо двойной оплаты труда в выходные, должны быть заменены денежной компенсацией при увольнении сотрудника. Отмечалось, что ст. 113 ТК устанавливает запрет на привлечение работников к работе в выходные и праздники за исключением предусмотренных этой статьей случаев. Когда работник все же привлекается к такой работе, она подлежит компенсации.