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Госдума приняла закон о компенсации за неиспользованные отгулы

Документ был подготовлен во исполнение решения Конституционного суда
Ведомости

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о выплате работнику при увольнении компенсацию за неиспользованные отгулы работодателем, следует из думской электронной базы. Законопроект был подготовлен во исполнение решения Конституционного суда (КС) РФ.

Поправки вносятся в Трудовой кодекс (ТК) РФ. Документом уточняется срок, в течение которого может быть использован отгул, и предусматривается возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении. Поправки предполагают, что работник сможет взять дополнительный день отдыха в течение года со дня работы в выходной или праздник либо присоединить отгул к отпуску за тот же период.

Все неиспользованные отгулы работодатель будет обязан компенсировать сотруднику при увольнении.

Автором инициативы выступило правительство. Далее закон отправится на рассмотрение Совета Федерации. Поправки могут вступить в силу с 1 марта 2025 г.

В декабре 2023 г. Конституционный суд постановил, что неиспользованные отгулы, предоставленные вместо двойной оплаты труда в выходные, должны быть заменены денежной компенсацией при увольнении сотрудника. Отмечалось, что ст. 113 ТК устанавливает запрет на привлечение работников к работе в выходные и праздники за исключением предусмотренных этой статьей случаев. Когда работник все же привлекается к такой работе, она подлежит компенсации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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