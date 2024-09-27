В ГД внесен проект о ненормированном дне для военных управления спецпрограмм
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение ненормированного служебного дня для военнослужащих Главного управления специальных программ президента (ГУСП), который обеспечивает мобилизационную подготовку органов власти. Соответствующий законопроект размещен в думской базе.
Авторами выступили депутаты Андрей Картаполов, Василий Пискарев и другие. Они предлагают ввести ненормированный служебный день для военнослужащих, занимающих должности руководителей управления и их заместителей. Из пояснительной записки следует, что введение законопроекта обуславливается необходимостью поддерживать в готовности и безопасности объекты спецназначения. Ненормированный служебный день также предусмотрен и для других сотрудников ГУСП. В качестве компенсации проектом предусмотрен дополнительный отпуск до 10 дней в год для сотрудников с ненормированным служебным днем. Порядок введения дня, а также отпуска определяется руководителем управления.
Авторы также отмечают, что в ФСБ, МВД и ФСИН уже введены подобные меры. Введение ненормированного дня положительно скажется на эффективности выполнения задач, возложенных на ГУСП, говорится в пояснительной записке.