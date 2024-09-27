В ГД внесен проект о ненормированном дне для военных управления спецпрограмм

Авторами выступили депутаты Андрей Картаполов, Василий Пискарев и другие. Они предлагают ввести ненормированный служебный день для военнослужащих, занимающих должности руководителей управления и их заместителей. Из пояснительной записки следует, что введение законопроекта обуславливается необходимостью поддерживать в готовности и безопасности объекты спецназначения. Ненормированный служебный день также предусмотрен и для других сотрудников ГУСП. В качестве компенсации проектом предусмотрен дополнительный отпуск до 10 дней в год для сотрудников с ненормированным служебным днем. Порядок введения дня, а также отпуска определяется руководителем управления.