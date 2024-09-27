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В ГД внесен проект о ненормированном дне для военных управления спецпрограмм

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение ненормированного служебного дня для военнослужащих Главного управления специальных программ президента (ГУСП), который обеспечивает мобилизационную подготовку органов власти. Соответствующий законопроект размещен в думской базе.

Авторами выступили депутаты Андрей Картаполов, Василий Пискарев и другие. Они предлагают ввести ненормированный служебный день для военнослужащих, занимающих должности руководителей управления и их заместителей. Из пояснительной записки следует, что введение законопроекта обуславливается необходимостью поддерживать в готовности и безопасности объекты спецназначения. Ненормированный служебный день также предусмотрен и для других сотрудников ГУСП. В качестве компенсации проектом предусмотрен дополнительный отпуск до 10 дней в год для сотрудников с ненормированным служебным днем. Порядок введения дня, а также отпуска определяется руководителем управления.

Авторы также отмечают, что в ФСБ, МВД и ФСИН уже введены подобные меры. Введение ненормированного дня положительно скажется на эффективности выполнения задач, возложенных на ГУСП, говорится в пояснительной записке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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