Обвиняемому в покушении на Прилепина запросили пожизненное заключение
Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для гражданина Украины Александра Пермякова, который участвовал в покушении на жизнь писателя и политика Захара Прилепина. Об этом сообщает ТАСС.
«Прошу признать Пермякова виновным и назначить ему пожизненное наказание и штраф в размере 1,5 млн руб.», – заявил гособвинитель. Согласно запросу, первые 10 лет обвиняемый может провести в тюрьме, после чего его переведут в колонию особого режима.
Автомобиль Прилепина был подорван утром 6 мая в Нижегородской области. В результате взрыва погиб помощник и соратник писателя, уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. Сам Прилепин перенес операцию.
Пермяков признал вину. Эксперты в ходе расследования обнаружили на руке обвиняемого следы гексогена – взрывчатого вещества. По данным следствия, Пермяков прошел подготовку на Украине. После этого он прибыл в Россию, чтобы по заданию СБУ совершить покушение на Прилепина. Соучастники подготовили обвиняемому документы на имя гражданина Казахстана, по которым он собирался покинуть страну после покушения.