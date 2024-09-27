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Обвиняемому в покушении на Прилепина запросили пожизненное заключение

Ведомости

Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для гражданина Украины Александра Пермякова, который участвовал в покушении на жизнь писателя и политика Захара Прилепина. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу признать Пермякова виновным и назначить ему пожизненное наказание и штраф в размере 1,5 млн руб.», – заявил гособвинитель. Согласно запросу, первые 10 лет обвиняемый может провести в тюрьме, после чего его переведут в колонию особого режима.

Автомобиль Прилепина был подорван утром 6 мая в Нижегородской области. В результате взрыва погиб помощник и соратник писателя, уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. Сам Прилепин перенес операцию.

Пермяков признал вину. Эксперты в ходе расследования обнаружили на руке обвиняемого следы гексогена – взрывчатого вещества. По данным следствия, Пермяков прошел подготовку на Украине. После этого он прибыл в Россию, чтобы по заданию СБУ совершить покушение на Прилепина. Соучастники подготовили обвиняемому документы на имя гражданина Казахстана, по которым он собирался покинуть страну после покушения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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