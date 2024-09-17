На руке обвиняемого в покушении на Захара Прилепина обнаружили гексоген

По данным следствия, Пермяков прошел подготовку на Украине. После этого он прибыл в Россию, чтобы по заданию СБУ совершить покушение на Прилепина. Соучастники подготовили обвиняемому документы на имя гражданина Казахстана, по которым он собирался покинуть страну после покушения.