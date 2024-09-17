На руке обвиняемого в покушении на Захара Прилепина обнаружили гексоген
Эксперты обнаружили следы гексогена на руке обвиняемого в покушении на писателя и политика Захара Прилепина гражданина Украины Александра Пермякова. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда.
«Смыв с левой руки Пермякова показал, что на его руках в момент задержания были следы взрывчатого вещества – гексогена», – уточнила прокурор.
17 сентября официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Пермяков признал свою вину по делу о покушении на Прилепина.
По данным следствия, Пермяков прошел подготовку на Украине. После этого он прибыл в Россию, чтобы по заданию СБУ совершить покушение на Прилепина. Соучастники подготовили обвиняемому документы на имя гражданина Казахстана, по которым он собирался покинуть страну после покушения.
Получив информацию о местонахождении тайника с боеприпасами, Пермяков собрал два взрывных устройства, которые приводились в действие дистанционно. Обвиняемый установил их на проселочной дороге в поселке Пионерский Нижегородской области по маршруту следования Прилепина. В результате взрыва писатель получил ранения, а его охранник погиб.
Автомобиль Прилепина был подорван утром 6 мая в Нижегородской области. В результате взрыва погиб помощник и соратник писателя, уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. Сам Прилепин перенес операцию.