Участница движения «Армия красоток» Россинская внесена в перечень террористов

2 февраля в Белгороде ФСБ задержала волонтера по подозрению в спонсировании ВСУ. В тот же день ее отправили под арест. Она обвиняется по ст. 280.4 УК РФ (призывы к деятельности против безопасности государства). По этой статье ей грозит максимальный срок до семи лет лишения свободы. Как писали местные СМИ, Россинской несколько раз продлевали арест. В последний раз – 25 сентября, суд оставил волонтера в СИЗО до 30 ноября 2024 г.