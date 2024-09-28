Свидетели заявили о причастности экс-мэра Сочи Копайгородского к преступлению

Пост мэра курорта Копайгородский покинул в мае 2024 г. по собственному желанию, с формулировкой «в связи с переходом на новое место работы». В сентябре появилась информация о том, что он принимает участие в специальной военной операции в добровольческом отряде. По данным ТАСС, экс-мэра Сочи задержали в Луганске.