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Свидетели заявили о причастности экс-мэра Сочи Копайгородского к преступлению

Ведомости

Свидетели подтверждают подозрения в причастности к преступлению бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, которому вменяют хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб. Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела пишет «РИА Новости».

«Представленные в суд в обоснование заявленного ходатайства материалы содержат достаточные данные, указывающие на обоснованность подозрения в причастности Копайгородского к данному преступлению», – говорится в материалах.

В документах отмечается, что эти данные подтверждаются показаниями свидетелей, результатами оперативно-розыскных мероприятих и другими процессуальными документами.

Бывшего главу курорта обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). 25 сентября суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия и избрал меру пресечения для обвиняемого в виде заключения под стражу до 18 ноября. Копайгородский подал апелляционную жалобу на арест, вину он не признал.

Пост мэра курорта Копайгородский покинул в мае 2024 г. по собственному желанию, с формулировкой «в связи с переходом на новое место работы». В сентябре появилась информация о том, что он принимает участие в специальной военной операции в добровольческом отряде. По данным ТАСС, экс-мэра Сочи задержали в Луганске.

Также сообщалось, что обыски прошли у бывшего заместителя мэра Сочи Олега Бурлева и главы администрации Хостинского района Ивана Савина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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