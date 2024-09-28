Свидетели заявили о причастности экс-мэра Сочи Копайгородского к преступлению
Свидетели подтверждают подозрения в причастности к преступлению бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, которому вменяют хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб. Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела пишет «РИА Новости».
«Представленные в суд в обоснование заявленного ходатайства материалы содержат достаточные данные, указывающие на обоснованность подозрения в причастности Копайгородского к данному преступлению», – говорится в материалах.
В документах отмечается, что эти данные подтверждаются показаниями свидетелей, результатами оперативно-розыскных мероприятих и другими процессуальными документами.
Бывшего главу курорта обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). 25 сентября суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия и избрал меру пресечения для обвиняемого в виде заключения под стражу до 18 ноября. Копайгородский подал апелляционную жалобу на арест, вину он не признал.
Пост мэра курорта Копайгородский покинул в мае 2024 г. по собственному желанию, с формулировкой «в связи с переходом на новое место работы». В сентябре появилась информация о том, что он принимает участие в специальной военной операции в добровольческом отряде. По данным ТАСС, экс-мэра Сочи задержали в Луганске.
Также сообщалось, что обыски прошли у бывшего заместителя мэра Сочи Олега Бурлева и главы администрации Хостинского района Ивана Савина.