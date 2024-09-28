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NYT: WADA перед Олимпиадой во Франции потеряло 900 допинг-тестов

Ведомости

Как минимум 2000 дел в базе Всемирного антидопингового агентства (WADA) повреждены, отсутствуют или некорректны из-за сбоя. В результате технических проблем перед Олимпиадой в Париже агентство потеряло более 900 результатов тестов спортсменов, которые обвиняются в нарушении антидопинговых правил, сообщила газета The New York Times.

По данным издания, из-за сбоя WADA не могло определить, какие антидопинговые дела следует отслеживать, а юристы не были уверены в корректности данных ряда спортсменов, которым предстояло принять участие в Олимпийских играх. Должностные лица опасались, что недостатки в системе агентства позволили спортсменам, подозреваемым в употреблении допинга, принять участие в соревнованиях.

Бывший сотрудник антидопинговой службы рассказал газете, что проблемы с базой данных оставались нерешенными к началу Олимпиады.

WADA назвала информацию The New York Times (NYT) о потерянных результатах допинг-тестов перед Олимпийскими играми частью кампании по дискредитации агентства. По его данным, технические проблемы, которые возникли при переносе данных, не оказали негативного влияния на Олимпиаду.

Олимпийские игры прошли в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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