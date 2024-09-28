NYT: WADA перед Олимпиадой во Франции потеряло 900 допинг-тестов
Как минимум 2000 дел в базе Всемирного антидопингового агентства (WADA) повреждены, отсутствуют или некорректны из-за сбоя. В результате технических проблем перед Олимпиадой в Париже агентство потеряло более 900 результатов тестов спортсменов, которые обвиняются в нарушении антидопинговых правил, сообщила газета The New York Times.
По данным издания, из-за сбоя WADA не могло определить, какие антидопинговые дела следует отслеживать, а юристы не были уверены в корректности данных ряда спортсменов, которым предстояло принять участие в Олимпийских играх. Должностные лица опасались, что недостатки в системе агентства позволили спортсменам, подозреваемым в употреблении допинга, принять участие в соревнованиях.
Бывший сотрудник антидопинговой службы рассказал газете, что проблемы с базой данных оставались нерешенными к началу Олимпиады.
WADA назвала информацию The New York Times (NYT) о потерянных результатах допинг-тестов перед Олимпийскими играми частью кампании по дискредитации агентства. По его данным, технические проблемы, которые возникли при переносе данных, не оказали негативного влияния на Олимпиаду.
Олимпийские игры прошли в столице Франции с 26 июля по 11 августа.