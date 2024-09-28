NYT: WADA перед Олимпиадой во Франции потеряло 900 допинг-тестов

По данным издания, из-за сбоя WADA не могло определить, какие антидопинговые дела следует отслеживать, а юристы не были уверены в корректности данных ряда спортсменов, которым предстояло принять участие в Олимпийских играх. Должностные лица опасались, что недостатки в системе агентства позволили спортсменам, подозреваемым в употреблении допинга, принять участие в соревнованиях.