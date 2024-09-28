Российских биатлонистов не допустили до участия в международном сезоне

В феврале 2022 г. российским и белорусским спортсменам запретили выступления на соревнованиях IBU под национальной символикой. После этого сборная России снялась с оставшихся этапов Кубка мира и Кубка IBU. В марте того же года биатлонисты из России и Белоруссии были лишены права участвовать в международных стартах. Членство Союза биатлонистов РФ (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в IBU было приостановлено.