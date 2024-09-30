Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В Госдуму внесут проект о возможности передавать пенсионные баллы родителям

Ведомости

Группа депутатов во главе с лидером фракции ЛДПР Леонидом Слуцким разработала законопроект, разрешающий передавать свои пенсионные баллы родителям. Инициативу внесут в нижнюю палату 30 сентября, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

«С учетом всех пенсионных реформ и изменений для ряда граждан стало проблемой накопить минимальные 30 баллов для того, чтобы получить пенсию по старости. По разным причинам не все к моменту выхода на пенсию имеют необходимое количество баллов. Это связано и с маленькой зарплатой, и с другими проблемами», – объяснил инициатор законопроекта, зампред фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.

Согласно законопроекту, дети смогут передавать не более двух пенсионных баллов в год: по одному баллу каждому родителю либо два балла одному из них. Изменения предлагается внести в ст. 15 федерального закона «О страховых пенсиях».

Леонов выразил мнение, что без ущерба для своей пенсии дарить баллы родителям могли бы те дети, которые имеют хорошую зарплату и могут накопить до 10 пенсионных баллов в год. По его словам, это поможет либо в принципе получить родителям пенсию по старости, либо повысить выплаты им.

После проведенной в 2019 г. пенсионной реформе возраст выхода на пенсию был увеличен для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин – с 60 до 65 лет. Гражданин РФ должен иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов для получения страховой пенсии по старости. Чем больше баллов – тем больше размер выплаты.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных