В Госдуму внесут проект о возможности передавать пенсионные баллы родителям
Группа депутатов во главе с лидером фракции ЛДПР Леонидом Слуцким разработала законопроект, разрешающий передавать свои пенсионные баллы родителям. Инициативу внесут в нижнюю палату 30 сентября, пишут «Известия» со ссылкой на документ.
«С учетом всех пенсионных реформ и изменений для ряда граждан стало проблемой накопить минимальные 30 баллов для того, чтобы получить пенсию по старости. По разным причинам не все к моменту выхода на пенсию имеют необходимое количество баллов. Это связано и с маленькой зарплатой, и с другими проблемами», – объяснил инициатор законопроекта, зампред фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.
Согласно законопроекту, дети смогут передавать не более двух пенсионных баллов в год: по одному баллу каждому родителю либо два балла одному из них. Изменения предлагается внести в ст. 15 федерального закона «О страховых пенсиях».
Леонов выразил мнение, что без ущерба для своей пенсии дарить баллы родителям могли бы те дети, которые имеют хорошую зарплату и могут накопить до 10 пенсионных баллов в год. По его словам, это поможет либо в принципе получить родителям пенсию по старости, либо повысить выплаты им.
После проведенной в 2019 г. пенсионной реформе возраст выхода на пенсию был увеличен для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин – с 60 до 65 лет. Гражданин РФ должен иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов для получения страховой пенсии по старости. Чем больше баллов – тем больше размер выплаты.