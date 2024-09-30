В Госдуму внесут проект о возможности передавать пенсионные баллы родителям

После проведенной в 2019 г. пенсионной реформе возраст выхода на пенсию был увеличен для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин – с 60 до 65 лет. Гражданин РФ должен иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов для получения страховой пенсии по старости. Чем больше баллов – тем больше размер выплаты.