Вице-спикер Госдумы предложил выплачивать 13-ю пенсию
До конца года в Госдуму будет внесен законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии из-за инфляции. Об этом сообщил автор проекта, вице-спикер нижней палаты Борис Чернышов (ЛДПР), передает «РИА Новости».
«Я планирую доработать этот документ, который с первого раза не получил поддержки, учесть замечания, которые мы обсудили с экспертами и коллегами, и повторно внести его до конца года», – сказал депутат.
Он пояснил, что поправки в законопроект будут касаться размера выплаты. Так как предновогодняя выплата задумывается как материальная помощь, она должна быть одинаковой для всех. Проблема в том, что размер пенсии каждого человека зависит от ряда параметров, отметил Чернышов.
По его мнению, инициатива не теряет своей актуальности, поскольку уже второй год в России сохраняется повышенная инфляция.
В декабре 2022 г. в Госдуму уже вносили законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии. Авторами инициативы были депутаты партии «Справедливая Россия – За правду». Правительство РФ законопроект не поддержало. В кабмине обратили внимание, что предложение противоречит пенсионному законодательству. В октябре 2023 г. инициатива была отклонена.