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Вице-спикер Госдумы предложил выплачивать 13-ю пенсию

Ведомости

До конца года в Госдуму будет внесен законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии из-за инфляции. Об этом сообщил автор проекта, вице-спикер нижней палаты Борис Чернышов (ЛДПР), передает «РИА Новости».

«Я планирую доработать этот документ, который с первого раза не получил поддержки, учесть замечания, которые мы обсудили с экспертами и коллегами, и повторно внести его до конца года», – сказал депутат.

Он пояснил, что поправки в законопроект будут касаться размера выплаты. Так как предновогодняя выплата задумывается как материальная помощь, она должна быть одинаковой для всех. Проблема в том, что размер пенсии каждого человека зависит от ряда параметров, отметил Чернышов.

По его мнению, инициатива не теряет своей актуальности, поскольку уже второй год в России сохраняется повышенная инфляция.

В декабре 2022 г. в Госдуму уже вносили законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии. Авторами инициативы были депутаты партии «Справедливая Россия – За правду». Правительство РФ законопроект не поддержало. В кабмине обратили внимание, что предложение противоречит пенсионному законодательству. В октябре 2023 г. инициатива была отклонена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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