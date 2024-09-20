Вице-спикер Госдумы предложил выплачивать 13-ю пенсию

Он пояснил, что поправки в законопроект будут касаться размера выплаты. Так как предновогодняя выплата задумывается как материальная помощь, она должна быть одинаковой для всех. Проблема в том, что размер пенсии каждого человека зависит от ряда параметров, отметил Чернышов.