В Госдуму внесли законопроект о выплате 13-й пенсии
Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии – дополнительно к пенсии по старости, следует из думской электронной базы.
Изменения могут внести в закон «О страховых пенсиях». «Согласно предложенному законопроекту каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая «тринадцатая пенсия»). <...> Установление дополнительной страховой пенсии по старости позволит повысить уровень благосостояния граждан данной категории», — сказано в тексте документа.
Помимо этого законопроект предлагает увеличить в два раза размер фиксированной выплаты к пенсии по старости для пенсионеров, которые уже достигли возраста 70 лет. В действующей редакции закона эта выплата положена только тем, кто достиг 80-летнего возраста.
Также страховой стаж будет учитывать время, которое было потрачено на получение среднего профессионального образования и высшего образования по очной форме обучения. Законопроектом также предлагается увеличить время ухода одного из родителей за ребенком с 1,5 до 3 лет.
Россия в настоящее время занимает 65-е место из 96 стран по уровню социального и экономического благополучия пожилых людей, следует из данных глобального индекса Age Watch, которые содержатся в пояснительной записке к законопроекту.
С 1 января 2022 г. пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 5,9%. Однако из-за рекордной инфляции в 8,39% по итогам 2021 г. выплаты дополнительно проиндексировали на 8,6%. Индексация пенсий неработающих пенсионеров с 1 января составит 4,8%, сообщил в конце ноября министр труда и социальной защиты Антон Котяков. В совокупности с 1 января 2022 г. пенсии были проиндексированы на 15,3%. Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в результате составил 21 864 руб.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.