Пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют с января на 4,8%
Индексация пенсий неработающих пенсионеров с 1 января составит 4,8%, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе «парламентского диалога» в Совете Федерации.
«По итогам двухэтапной индексации, которая сейчас предусмотрена действующим законодательством, совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 г. составит 15,3%, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 г. и на 1 января 2023 г.», — отметил Котяков (цитата по «Интерфакс»).
С 1 января текущего года страховые пенсии уже были проиндексированы на 8,6%, с 1 января будущего года индексация составит 4,8%. В конце мая президент России Владимир Путин объявил о повышении пенсий неработающим пенсионерам, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума на 10%.
Ранее в этом году власти дополнительно проиндексировали пенсии на 8,6%. С 1 января этого года пенсии были увеличены на 5,9%, однако на фоне роста инфляции до рекордных за шесть лет 8,39% Путин поручил провести дополнительную индексацию.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса