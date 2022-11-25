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Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют с января на 4,8%

Ведомости

Индексация пенсий неработающих пенсионеров с 1 января составит 4,8%, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе «парламентского диалога» в Совете Федерации.

«По итогам двухэтапной индексации, которая сейчас предусмотрена действующим законодательством, совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 г. составит 15,3%, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 г. и на 1 января 2023 г.», — отметил Котяков (цитата по «Интерфакс»).

С 1 января текущего года страховые пенсии уже были проиндексированы на 8,6%, с 1 января будущего года индексация составит 4,8%. В конце мая президент России Владимир Путин объявил о повышении пенсий неработающим пенсионерам, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума на 10%.

Ранее в этом году власти дополнительно проиндексировали пенсии на 8,6%. С 1 января этого года пенсии были увеличены на 5,9%, однако на фоне роста инфляции до рекордных за шесть лет 8,39% Путин поручил провести дополнительную индексацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных