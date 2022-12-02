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Финансы

Россияне назвали достойной пенсию в 46 000 рублей

Ведомости

Достойная пенсия в России, по мнению среднестатистического россиянина, составляет 46 400 руб. в месяц, следует из результатов исследования сервиса Superjob.

Мужчины оценили приемлемую сумму пенсии в 47 200 руб., а женщины – в 45 500 руб. За год пенсионные притязания увеличились на 7,9%.

Наибольший желаемый размер пенсии назвали жители Москвы (50 800 руб. в месяц), Санкт-Петербурга (48 200 руб.), Владивостока (47 200 руб.), Тюмени (46 700 руб.) и Хабаровска (46 600 руб.). Самые скромные запросы оказались у жителей Ярославля (41 300 руб.), а также Липецка и Ижевска (по 41 500 руб.).

Опрос проводился в 37 городах страны с населением больше 500 000 человек, а также в других населенных пунктах во всех округах страны, в нем приняли участие более 32 500 респондентов.

С 1 января 2022 г. пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 5,9%. Однако из-за рекордной инфляции в 8,39% по итогам 2021 г. выплаты дополнительно проиндексировали на 8,6%. Индексация пенсий неработающих пенсионеров с 1 января составит 4,8%, сообщил в конце ноября министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Совокупный прирост пенсий с 1 января 2022 г. составит 15,3%. Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в результате составит 21 864 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных