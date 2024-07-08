Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерамЕе возобновят с 2025 года
Индексацию пенсии работающим россиянам возобновят с 2025 г. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.
Механизм индексации работает следующим образом: каждый год сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с учетом всех корректировок будет повышаться. Из этого вычитается сумма пенсии и выплаты к ней, исчисленная до индексаций 2025 г. и последующих годов. Эта разница сумм будет прибавлена к сумме пенсии и фиксированной выплаты, выплачиваемой по состоянию на дату, предшествующую индексации.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к принятому законопроекту, индексация пенсий работающим пенсионерам потребует более 96 млрд руб. в следующем году.
Индексацию пенсий работающим гражданам России отменили с 2016 г.
Возобновить индексацию пенсий работающих россиян поручил Путин 7 июня. Глава государства отметил, что эта мера потребует дополнительных расходов, но в то же время позволит привлечь в экономику опытных специалистов на фоне нехватки кадров в России.