МЧС 2 октября проверит систему оповещения по всей России
По всей России 2 октября пройдет проверка муниципальных и региональных систем оповещения. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«2 октября проверят систему оповещения во всех регионах страны. На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов», – говорится в сообщении ведомства.
Для проверки МЧС включит сигнал «Внимание всем!». Россиян призвали не паниковать, это запланированные мероприятия.
В предыдущий раз такая проводилась 4 октября 2023 г. Еще одна проверка прошла 6 марта этого года. Тогда системы оповещения проверили в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.