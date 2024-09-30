Яровая: комиссия ГД подготовит изменения в законы о диагностике детей мигрантов
Думский комитет по вопросам миграционной политики подготовит изменения в законодательство об обязательной диагностике и подготовке детей мигрантов до принятия их в российские школы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление вице-спикера Ирины Яровой.
Также вице-спикер подчеркнула, что соответствующие распоряжения по изменению законов отданы Минпросвещения. 19 сентября ТАСС со ссылкой на министерство сообщал, что детей мигрантов могут обязать проходить языковую диагностику. В ведомстве уточнили, что разработка инициатив позволит заблаговременно организовать дополнительные занятия для детей мигрантов в учебных заведениях.
18 сентября Минпросвещения рекомендовало школам ограничить число детей мигрантов в классе. В рекомендациях, которые разослали регионам, отмечалось, что при слабом знании русского языка «эффективное обучение очевидно не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья». В связи с этим рекомендуется ограничить число детей, плохо говорящих по-русски, до трех человек в классе.
Проблема низкого уровня знания русского языка у детей мигрантов в школах активно обсуждается уже больше года. В июне 2023 г. зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил в 10-20% долю детей, не говорящих по-русски, в некоторых школах. По его словам, они обособлены, зачастую становятся агрессивными, если таких ребят достаточно много, то они образуют группы по этническому принципу.