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Яровая: комиссия ГД подготовит изменения в законы о диагностике детей мигрантов

Ведомости

Думский комитет по вопросам миграционной политики подготовит изменения в законодательство об обязательной диагностике и подготовке детей мигрантов до принятия их в российские школы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление вице-спикера Ирины Яровой.

Также вице-спикер подчеркнула, что соответствующие распоряжения по изменению законов отданы Минпросвещения. 19 сентября ТАСС со ссылкой на министерство сообщал, что детей мигрантов могут обязать проходить языковую диагностику. В ведомстве уточнили, что разработка инициатив позволит заблаговременно организовать дополнительные занятия для детей мигрантов в учебных заведениях.

18 сентября Минпросвещения рекомендовало школам ограничить число детей мигрантов в классе. В рекомендациях, которые разослали регионам, отмечалось, что при слабом знании русского языка «эффективное обучение очевидно не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья». В связи с этим рекомендуется ограничить число детей, плохо говорящих по-русски, до трех человек в классе.

Проблема низкого уровня знания русского языка у детей мигрантов в школах активно обсуждается уже больше года. В июне 2023 г. зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил в 10-20% долю детей, не говорящих по-русски, в некоторых школах. По его словам, они обособлены, зачастую становятся агрессивными, если таких ребят достаточно много, то они образуют группы по этническому принципу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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