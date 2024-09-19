Детей мигрантов могут обязать проходить языковую диагностику
Минпросвещения прорабатывает законодательные инициативы законодательные инициативы по обязательной языковой диагностике для детей мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
В ведомстве уточнили, что разработка инициатив позволит заблаговременно организовать дополнительные занятия для детей мигрантов в учебных заведениях. 18 сентября Минпросвещения рекомендовало школам ограничить число детей мигрантов в классе. В методичке, которую разослали регионам, отмечалось, что при слабом знании русского языка «эффективное обучение очевидно не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья». В связи с этим рекомендуется ограничить число детей, плохо говорящих по-русски, до трех человек в классе.
Проблема низкого уровня знания русского языка у детей мигрантов в школах активно обсуждается уже больше года. В июне 2023 г. зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил в 10-20% долю детей, не говорящих по-русски, в некоторых школах. По его словам, они обособлены, зачастую становятся агрессивными, если таких ребят достаточно много, то они образуют группы по этническому принципу.