Минпросвещения рекомендовало школам ограничить число детей мигрантов в классе

Проблема низкого уровня знания русского языка у детей мигрантов в школах активно обсуждается уже больше года. В июне 2023 г. зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил в 10-20% долю детей, не говорящих по-русски, в некоторых школах. По его словам, они обособлены, зачастую становятся агрессивными, если таких ребят достаточно много, то они образуют группы по этническому принципу.