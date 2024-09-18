Минпросвещения рекомендовало школам ограничить число детей мигрантов в классе
Минпросвещения рекомендовало школам и детсадам ограничить в классе число детей, плохо владеющих русским языком. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на методические рекомендации, которые ведомство разослало регионам.
В документе отмечается, что при слабом знании русского языка «эффективное обучение очевидно не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья». В связи с этим рекомендуется ограничить число детей, плохо говорящих по-русски, до трех человек в классе.
Подчеркивается, что эта цифра является лишь целевым ориентиром, но школам следует стремиться к «максимально равному количеству» детей мигрантов в классах в рамках одной параллели.
Об отправке рекомендаций в регионы Минпросвещения также оповестило первого зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову. Депутат пояснила «Известиям», что ведомство поддержало предложение фракции «Справедливая Россия – За правду» ограничить число детей иностранных граждан, не владеющих русским языком, до 10% от численности класса.
«Введение указанных мер будет способствовать облегчению интеграции мигрантов в социум России. Позволит усвоить им основные этико-культурные особенности нашей страны, а также предотвратит возникновение агрессивных этнических группировок среди учащихся», – отметила Лантратова.
Проблема низкого уровня знания русского языка у детей мигрантов в школах активно обсуждается уже больше года. В июне 2023 г. зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил в 10-20% долю детей, не говорящих по-русски, в некоторых школах. По его словам, они обособлены, зачастую становятся агрессивными, если таких ребят достаточно много, то они образуют группы по этническому принципу.
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предлагал закрепить обязательность бесплатного дошкольного обучения русскому языку детей мигрантов на законодательном уровне. В январе президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в российских образовательных организациях.