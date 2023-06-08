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Общество

Дошкольное обучение русскому языку детей мигрантов нужно закрепить в законе

С такой инициативой выступили глава СПЧ Фадеев и замглавы Совбеза Медведев
Анна Киселева
Доля детей, не говорящих по-русски, в некоторых школах может составлять 10–20% / Денис Абрамов / Ведомости

Обязательность бесплатного дошкольного обучения русскому языку детей мигрантов нужно закрепить на законодательном уровне, считает председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. «Возможно, будут внесены изменения в законодательство так, чтобы закон требовал обязательного бесплатного обучения русскому языку до того, как ребенок поступает в школу. И мы всячески поддерживаем и одобряем это решение», – сказал он журналистам.

Подобных законодательных инициатив в Госдуме пока нет, сообщил «Ведомостям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия»). По его мнению, в первую очередь необходимо решить проблему с учетом общего количества детей иностранцев, приехавших работать в Россию, и посещением ими детских садов. Обучение русскому языку должно начинаться именно там, уверен депутат.

Доля детей, не говорящих по-русски, в некоторых школах может составлять 10–20%, такую оценку 6 июня привел заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. «Они обособлены, зачастую становятся агрессивными. Если таких ребят достаточно много, то еще и образуют группы по этническому принципу. Последствия известны, получают негативный резонанс», – считает замглавы Совбеза.

По мнению Фадеева, плохо знают русский язык или не знают его вовсе от половины до 3/4 «детей с миграционной историей», в том числе получивших гражданство. Для решения этой проблемы Минпросвещения уже работает над созданием специальных курсов, добавил он. «Ведомости» направили запрос в Минпросвещения.

Сейчас закон не устанавливает никаких требований владения русским языком для детей мигрантов при приеме в детские сады и школы, сказал Медведев, выступая на Межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики (он курирует эту работу в Совбезе). Сложившуюся ситуацию Медведев назвал «пробелом в законодательстве», который нужно восполнить как можно быстрее. «Наладить систему, которая позволит детям иностранцев, которые не владеют русским языком, успешно догонять остальных учеников, разбираясь в самом предмете. И, конечно, предусмотреть адекватный объем финансирования», – предложил он.

Дети мигрантов не должны быть ограничены в правах по сравнению с российскими детьми, сказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

«Учитывая то, что они в силу объективных причин хуже знают русский язык, вполне допускаю, что лучше было бы их обучать бесплатно, но надо провести экономические подсчеты, учитывая общее число детей и то, что многие мигранты находятся в тени», – сказал он. Этот вопрос может быть отражен в разрабатываемом законе о миграции, который сейчас находится в правительстве, предположил Калашников, уточнив, что комитет пока не работал с этим документом.

В 2021 г. заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов сообщал, что только 140 000 из почти 800 000 детей мигрантов (17,5%) посещают российские школы (цитата по ТАСС).

В октябре 2021 г. президент России Владимир Путин заявил, что мигранты из стран СНГ должны как минимум знать русский язык, чтобы адаптироваться к жизни в России. Президент отметил, что нужно также понимать, что такое Россия, ее культура и отношения между народами России и бывшего СССР, чтобы интегрироваться в общество и «не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в нашей стране».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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