Дошкольное обучение русскому языку детей мигрантов нужно закрепить в законе

Дошкольное обучение русскому языку детей мигрантов нужно закрепить в законеС такой инициативой выступили глава СПЧ Фадеев и замглавы Совбеза Медведев
Обязательность бесплатного дошкольного обучения русскому языку детей мигрантов нужно закрепить на законодательном уровне, считает председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. «Возможно, будут внесены изменения в законодательство так, чтобы закон требовал обязательного бесплатного обучения русскому языку до того, как ребенок поступает в школу. И мы всячески поддерживаем и одобряем это решение», – сказал он журналистам.
Подобных законодательных инициатив в Госдуме пока нет, сообщил «Ведомостям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия»). По его мнению, в первую очередь необходимо решить проблему с учетом общего количества детей иностранцев, приехавших работать в Россию, и посещением ими детских садов. Обучение русскому языку должно начинаться именно там, уверен депутат.
Доля детей, не говорящих по-русски, в некоторых школах может составлять 10–20%, такую оценку 6 июня привел заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. «Они обособлены, зачастую становятся агрессивными. Если таких ребят достаточно много, то еще и образуют группы по этническому принципу. Последствия известны, получают негативный резонанс», – считает замглавы Совбеза.
По мнению Фадеева, плохо знают русский язык или не знают его вовсе от половины до 3/4 «детей с миграционной историей», в том числе получивших гражданство. Для решения этой проблемы Минпросвещения уже работает над созданием специальных курсов, добавил он. «Ведомости» направили запрос в Минпросвещения.
Сейчас закон не устанавливает никаких требований владения русским языком для детей мигрантов при приеме в детские сады и школы, сказал Медведев, выступая на Межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики (он курирует эту работу в Совбезе). Сложившуюся ситуацию Медведев назвал «пробелом в законодательстве», который нужно восполнить как можно быстрее. «Наладить систему, которая позволит детям иностранцев, которые не владеют русским языком, успешно догонять остальных учеников, разбираясь в самом предмете. И, конечно, предусмотреть адекватный объем финансирования», – предложил он.
Дети мигрантов не должны быть ограничены в правах по сравнению с российскими детьми, сказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).
«Учитывая то, что они в силу объективных причин хуже знают русский язык, вполне допускаю, что лучше было бы их обучать бесплатно, но надо провести экономические подсчеты, учитывая общее число детей и то, что многие мигранты находятся в тени», – сказал он. Этот вопрос может быть отражен в разрабатываемом законе о миграции, который сейчас находится в правительстве, предположил Калашников, уточнив, что комитет пока не работал с этим документом.
В 2021 г. заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов сообщал, что только 140 000 из почти 800 000 детей мигрантов (17,5%) посещают российские школы (цитата по ТАСС).
В октябре 2021 г. президент России Владимир Путин заявил, что мигранты из стран СНГ должны как минимум знать русский язык, чтобы адаптироваться к жизни в России. Президент отметил, что нужно также понимать, что такое Россия, ее культура и отношения между народами России и бывшего СССР, чтобы интегрироваться в общество и «не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в нашей стране».