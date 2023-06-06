Медведев предложил наладить систему обучения русскому языку детей иностранцев

В октябре 2021 г. президент России Владимир Путин заявил, что мигранты из стран СНГ должны как минимум знать русский язык, чтобы адаптироваться к жизни в России. Президент отметил, что нужно также понимать, что такое Россия, ее культура и отношения между народами России и бывшего СССР, чтобы интегрироваться в общество и «не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в нашей стране».