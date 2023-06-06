Медведев предложил наладить систему обучения русскому языку детей иностранцев
В России нет специальных механизмов для организации обучения детей иностранцев в зависимости от их знаний русского языка, необходимо наладить эту систему. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Главная проблема в том, что у нас сейчас не предусмотрено специальных механизмов, с помощью которых можно было бы организовать обучение детей в зависимости от качества их познаний в русском языке», – заявил Медведев (цитата по «РИА Новости»).
Выступая на Межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, замглавы Совбеза отметил, что закон не устанавливает никаких требований владения русским языком для детей мигрантов при приеме в детские сады и школы. Он добавил, что это «важная справедливая гарантия», которая обеспечивает равные возможности для получения образования в России.
Однако, по словам Медведева, в классах русский язык на достаточном уровне могут не знать 10-20% учеников. «Они обособлены, зачастую становятся агрессивными. Если таких ребят достаточно много, то еще и образуют группы по этническому принципу. Последствия известны, получают негативный резонанс», – считает замглавы Совбеза.
Такую ситуацию Медведев назвал «пробелом в законодательстве», который нужно восполнить как можно быстрее. «Наладить систему, которая позволит детям иностранцев, которые не владеют русским языком, успешно догонять остальных учеников, разбираясь в самом предмете. И, конечно, предусмотреть адекватный объем финансирования», – предложил Медведев.
В октябре 2021 г. президент России Владимир Путин заявил, что мигранты из стран СНГ должны как минимум знать русский язык, чтобы адаптироваться к жизни в России. Президент отметил, что нужно также понимать, что такое Россия, ее культура и отношения между народами России и бывшего СССР, чтобы интегрироваться в общество и «не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в нашей стране».