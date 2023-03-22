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МВД предложило ввести скидку на НДФЛ для мигрантов за знание русского языка

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В МВД предложили ввести скидки на НДФЛ для трудовых мигрантов в зависимости от их уровня владения русским языком, пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам миграции МВД Валентину Казакову.

«Вот понижающий коэффициент ежемесячного авансового платежа. Его также можно использовать для того, чтобы стимулировать изучение русского языка», – заявила Казакова на круглом столе в Государственной думе о социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в России.

Предлагается «ввести дисконтный коэффициент к налогу на доходы физического лица, уплачиваемому в виде фиксированного авансового платежа, в зависимости от уровня владения русским языком, знания истории России и основ законодательства». Из материалов МВД, как пишет «Интерфакс», следуют такие примеры: базовый уровень владения русским языком – 10%, средний уровень – 15%, высший уровень – 20%, носитель русского языка – 50%.

В октябре 2021 г. президент России Владимир Путин заявил, что мигранты из стран СНГ должны как минимум знать русский язык, чтобы адаптироваться к жизни в России. Президент отметил, что нужно также понимать, что такое Россия, ее культура и отношения между народами России и бывшего СССР, чтобы интегрироваться в общество и «не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в нашей стране».

Осенью 2022 г. Казакова сообщала, что в России сейчас находятся порядка 6 млн иностранцев, половина из которых – трудовые мигранты.

Еще около 750 000 человек от этого числа – это временно или постоянно проживающие в России иностранные граждане, а еще 400 000 – иностранные студенты. С начала этого года было зафиксировано около 660 000 случаев фиктивной регистрации иностранцев, они были сняты с учета, по фактам правонарушений были возбуждены уголовные дела. Число же фиктивных регистраций брака составило 220, добавила представитель МВД.

Ранее по теме: Путин заявил, что мигранты должны знать русский язык

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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