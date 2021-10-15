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Путин заявил, что мигранты должны знать русский язык

Ведомости

Мигранты из стран СНГ должны как минимум знать русский язык, чтобы адаптироваться к жизни в России, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

«Все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов из стран Содружества работает в России. И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Как минимум, нужно знать русский язык», — сказал Путин.

Президент отметил, что нужно также понимать, что такое Россия, ее культура и отношения между народами России и бывшего СССР, чтобы интегрироваться в общество и «не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в нашей стране».

В августе замминистра внутренних дел Александр Горовой сообщил, что в России находится более 700 000 нелегальных мигрантов из стран СНГ. В апреле МВД анонсировало законопроект о легализации находящихся в России мигрантов. Согласно проекту, иностранцы и лица без гражданства смогут легализовать свое пребывание в России даже при наличии нарушений.

Из-за пандемии коронавируса и закрытых границ в России есть нехватка рабочих, в том числе в строительной отрасли. Так, по словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, на конец декабря 2020 г. на стройках города не хватало около 10 000 рабочих, писал ТАСС. О дефиците рабочей силы в России в целом заявлял и президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. С начала июня правительство России прорабатывало вопрос организации вакцинации мигрантов и их упрощенного ввоза в страну, в том числе «чартерными поездами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных